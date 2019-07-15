法國籌組太空軍 防禦變進攻 計劃類似中美俄 惹軍事化憂慮

【明報專訊】法國總統馬克龍前日在國慶日前夕向軍方發表演說，宣布要在明年9月建立隸屬空軍的全新太空軍隊指揮部，除了加強太空防衛外，更表明更主動保護法國衛星，BBC引述分析認為這意味着法國的太空軍事策略由防禦性質改為進攻性質。馬克龍的提案跟近年美國、中國和俄羅斯的計劃相似，再惹太空軍事化的憂慮。
隸屬空軍 投入資金未定
馬克龍上周六（13日）在巴黎的國防部大樓向軍方人員說明有關太空軍事的新戰略，指全新的太空軍隊指揮部將有助「更佳保護我們的衛星，包括以主動方式」，並確保法國太空能力的發展和加強。新的指揮部將在空軍轄下設立，馬克龍稱，暫時未決定投入多少資金，國防部長帕利（Florence Parly）稍後將詳述方案及資金細節。
帕利去年9月稱法國有需要確立戰略太空自主，以應對其他大國軍事競賽帶來的威脅。她當時指摘俄羅斯衛星2017年「非常接近」法國跟意大利共用的軍事通訊衛星，試圖截取通訊，認為屬「間諜行為」。
法國軍方2019年至2025年的預算中撥出36億歐元（約317億港元）作太空防衛，投資和升級法國衛星，包括更新CSO軍事觀察衛星和錫拉庫斯（Syracuse）通訊衛星、發射3枚CERES電磁監察衛星和將太空雷達監察系統GRAVES現代化。
北約擬增太空戰地
近年美國、中國和俄羅斯皆銳意加強或更新太空軍事能力。美國國家情報總監辦公室2017年2月便警告中俄不久將擁有毁滅性的太空武器，針對其他太空基建的衛星。
美國總統特朗普去年亦宣布，要在明年或之前建立全新的「太空軍隊」，但新增軍隊分支尚待國會通過。此外，法國和美國皆是主要成員的北約，亦傳出準備在今年內認可新設太空為戰爭領域之一，路透社上月引述4名知情外交官指出，如無意外會在今年12月初在英國舉行的北約峰會上拍板。外交官稱，這項宣布將會開啟北約內部辯論，決定未來面對敵方時應否使用太空武器來截擊導彈、破壞空防或擊落衛星等。
1967年生效的聯合國《外太空條約》並沒明令禁止太空軍事活動，但明確禁止各國在地球軌道、太空星體（包括月球）或外太空以任何形式部署核武器或其他大殺傷力武器。美國、法國、中國和俄羅斯都有簽署。