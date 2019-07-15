法國籌組太空軍 防禦變進攻 計劃類似中美俄 惹軍事化憂慮

隸屬空軍 投入資金未定

馬克龍上周六（13日）在巴黎的國防部大樓向軍方人員說明有關太空軍事的新戰略，指全新的太空軍隊指揮部將有助「更佳保護我們的衛星，包括以主動方式」，並確保法國太空能力的發展和加強。新的指揮部將在空軍轄下設立，馬克龍稱，暫時未決定投入多少資金，國防部長帕利（Florence Parly）稍後將詳述方案及資金細節。

帕利去年9月稱法國有需要確立戰略太空自主，以應對其他大國軍事競賽帶來的威脅。她當時指摘俄羅斯衛星2017年「非常接近」法國跟意大利共用的軍事通訊衛星，試圖截取通訊，認為屬「間諜行為」。

法國軍方2019年至2025年的預算中撥出36億歐元（約317億港元）作太空防衛，投資和升級法國衛星，包括更新CSO軍事觀察衛星和錫拉庫斯（Syracuse）通訊衛星、發射3枚CERES電磁監察衛星和將太空雷達監察系統GRAVES現代化。

北約擬增太空戰地

近年美國、中國和俄羅斯皆銳意加強或更新太空軍事能力。美國國家情報總監辦公室2017年2月便警告中俄不久將擁有毁滅性的太空武器，針對其他太空基建的衛星。

美國總統特朗普去年亦宣布，要在明年或之前建立全新的「太空軍隊」，但新增軍隊分支尚待國會通過。此外，法國和美國皆是主要成員的北約，亦傳出準備在今年內認可新設太空為戰爭領域之一，路透社上月引述4名知情外交官指出，如無意外會在今年12月初在英國舉行的北約峰會上拍板。外交官稱，這項宣布將會開啟北約內部辯論，決定未來面對敵方時應否使用太空武器來截擊導彈、破壞空防或擊落衛星等。

1967年生效的聯合國《外太空條約》並沒明令禁止太空軍事活動，但明確禁止各國在地球軌道、太空星體（包括月球）或外太空以任何形式部署核武器或其他大殺傷力武器。美國、法國、中國和俄羅斯都有簽署。

（路透社/法新社/BBC）