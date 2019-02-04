BBC：「達爾富爾屠夫」主導蘇丹鎮壓 任過渡軍委會副主席 真正掌權人

蘇丹去年達掀起反政府示威，民眾4月6日起在首都喀土穆的軍方總部外和平靜坐，要求獨裁統治30年的總統巴希爾下台。同月11日軍方發動政變，推翻巴希爾後繼續把持政權，民眾遂繼續示威，要求還政於民，至6月3日遭軍方以鎮壓。由於過渡軍事委員會下令中斷互聯網，鎮壓發生至今一直未有太多現場片段曝光，直至上周三當局解除禁令後，示威者才能上載拍攝到的片段。

目擊者稱民兵將示威者拋下河

BBC分析逾300段鎮壓當日早上拍攝的手機短片，重組鎮壓過程。報道稱，6月3日凌晨當地電力突然中斷，軍人撤退後民兵「快速支援部隊」現身，至清晨向靜坐地點推進，並以實彈及警棍攻擊手無寸鐵的示威者。有逃出生天民眾稱目睹民兵將示威者拋下河中淹死，事後河中發現腳上綁着磚塊的屍首。不少民眾直指達加洛是幕後黑手，斥他指揮的民兵是「土匪」。

BBC訪問承認有份參與鎮壓行動的士兵。其中一名受訪軍官指證達加洛是下令攻擊示威者的幕後黑手：「我們在5月20日就收到有關指示。」他又稱，另一名指揮官隨後要求他們到靜坐地點清場，目的是要迫使示威者出逃，以「讓國家前進，實現和平」。

03年領民兵攻擊叛軍 涉燒村姦淫

人稱哈邁提（Hemeti）的達加洛被視為為過渡軍事委員真正掌權人，今年5月底他曾與到訪蘇丹的沙特阿拉伯王儲穆罕默德會面，突顯其地位。達加洛崛起可追溯到2003年的達爾富爾衝突，當時他帶領的民兵部隊「金戈威德」（Janjaweed）參與打擊叛軍，獲政府支持，但被指涉及燒毀村莊及強姦暴行，有「達爾富爾屠夫」之稱。他2008年受訪問時否認曾攻擊平民。

本月5日軍方與反對派領袖達成為期約3年的權力共享協議，列明首18個月會由軍方領導國家，其後由文人政府管治18個月，其後舉行民主選舉。《華盛頓郵報》指出，雖然達加洛的人權紀錄惡劣，但協議並未能阻止他掌權。BBC亦引述分析稱，達加洛近日公開與蘇丹的部落長老及外國領袖接觸，顯示出掌權野心，如在權力共享協議達加洛獲安排重要職位，勢惹外界憂慮。

（衛報/BBC/土耳其廣播電視公司）