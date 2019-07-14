恐怖組織襲索馬里酒店26死

政客部落元老在酒店討論選舉

事發於以守衛森嚴見稱的梅迪納酒店（Medina Hotel，前稱阿薩西酒店）。警方表示，當地時間上周五晚上，一名武裝分子在酒店門口引爆載滿彈藥的汽車後，數名槍手衝入酒店亂槍掃射，並與保安人員駁火。經過約12小時對峙後，保安部隊重奪酒店控制。有目擊者稱，事發時當地多名政客及部落元老正在酒店討論下月舉行的地方選舉事宜。

基斯馬尤所屬的朱巴蘭地區（Jubaland）首長馬多貝（Ahmed Mohamed Madobe）稱，26名死者中包括一名地區首長候選人、最少兩名記者及一名聯合國人員，當中有肯尼亞、加拿大、英國、美國及坦桑尼亞公民，另外兩名中國公民受傷。他又稱事件涉及4名襲擊者，其中一人在自殺式爆炸中身亡，另外兩人被擊斃，餘下一人被活捉。

青年黨認責 稱針對叛教官員

與恐怖組織蓋達有聯繫的索馬里青年黨事後發聲明承認責任，聲稱襲擊是針對「其中一所招待朱巴蘭地區政府叛教官員的酒店」。該組織在過去數十年間對抗索馬里政府，2011年被逐出摩加迪沙並失去眾多據點後，仍控制南部大片鄉郊地區，並持續施襲。

（BBC/法新社/路透社）