巴黎「黑背心」示威 西非移民佔先賢祠

示威者為黑工和申庇護者

今次示威由移民權利組織Chapelle Debout發起，示威者不少為黑工及申請庇護者，他們自稱「黑背心」，呼應去年底起持續的「黃背心」運動。他們上周五中午闖入安葬法國文豪雨果、伏爾泰及科學家居里夫人等多位名人的先賢祠靜坐，並讀出宣言：「先賢祠是偉人的象徵，裏面有代表反奴隸制的象徵，而我們正在對抗現代的奴隸制。」他們形容自己為法國「無證件、無聲及無名」的一群，要求立即與菲利普對話，為每個人提供合法證件及居所。

主辨組織及目擊者稱有近700人參與示威，警方數字則為200至300人。警方派出數十名防暴警察疏散和防止遊客進入，數小時後驅散示威者。菲利普事後在Twitter發文，表示法國是以法治為基礎的國家，呼籲示威者尊重公共紀念館及其代表的回憶。

法國近年採取強硬措施應付非法移民日增問題，包括關閉與意大利的邊境及在加萊等城市打擊非法移民，又在2018年通過被指過於嚴厲的庇護及移民法，要求進入法國的非法移民在90天內申請庇護，較此前政策縮短30日。新法同時縮短被拒申請者的上訴期，並延長驅逐出境前的行政拘留時間。目前不少城市的庇護所不足，巴黎市政府3月統計，當地有700至1200名移民露宿街頭，激發「黑背心」示威浪潮。示威者在5月曾佔領巴黎戴高樂機場的客運大樓，抗議法國航空與政府合作將非法移民遣返至原籍國。

（紐約時報/BBC）