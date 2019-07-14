特朗普美議員允fb取網民數據助選

紐約數據科學家兼傳媒人阿茲哈爾（Hamdan Azhar）在科技新聞網站The Wired撰文指出，布朗和霍利二人的競選網站，其實都有看不到的fb科技——行銷工具Pixel。Pixel可用來追蹤登入其主頁者，並向fb分享資訊。他表示，他過去兩個月分析了533名美國政客的競選網站，發現包括布、霍二人在內的81名在任參議員都有在網站安裝Pixel，另外至少176名眾議員亦在網站安裝Pixel，幾乎每一名投入明年大選角逐的參選人都會用上類似的追蹤工具，爭取連任的特朗普亦不例外。Pixel的運作必須先獲批准，意味政客或至少其競選團隊都同意fb追蹤其網站訪客。

阿茲哈爾直言，兩黨政客如今宣布關注民眾私隱，但在本人的競選上卻不忌諱地交出數據，「我們能否信任那些宣稱要捍衛我們私隱和保護我們免受fb負面影響的政客？」

（The Wired）