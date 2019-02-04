fb就「劍橋分析案」與美政府和解 賠390億 雖破最高紀錄 被批九牛一毛

FTC投票 共和民主兩黨立場涇渭

最先報道事件的是《華爾街日報》，其後《華盛頓郵報》和《金融時報》等跟進。報道皆指FTC上周達成3比2裁決，通過容許fb繳付50億美元（約390億港元）罰款來換取和解。FTC的決定將提交司法部民事部門，暫未知要耗時多久，但這是例行程序，一般來說司法部不會推翻決定。FTC和fb的發言人拒絕回應，但fb早在4月已表示預期要付上30億至50億美元賠償。

民主黨倡更嚴厲監管高層須問責

值得留意的是，委員會內支持和解者全部來自共和黨人，反對票全部來自民主黨人。《華爾街日報》指，民主黨尋求對fb作更嚴厲的監管，其一分歧在於fb總裁朱克伯格應負多少責任，以及未來再有類似犯錯時應否問責。《華郵》的報道稱，民主黨人對罰款太低和其他罰則太少感到沮喪，亦希望包括朱克伯格在內的科企高層須為未來的私隱濫用案件問責。報道稱fb強烈反對要求朱克伯格本人問責，倘若fb退出談判，FTC或被迫入稟法院起訴fb，觸發曠日持久的訴訟。

這次FTC調查緣於去年3月傳出政治諮詢公司劍橋分析（Cambridge Analytica）擅取8700萬名fb用戶的個人資料謀利，fb並非不知情，而是允許像劍橋分析般的第三方應用程式公司，在未經用戶同意下收集個人數據，以作政治策略分析和擬定之用。劍橋分析有份參與現任美國總統特朗普在2016年的競選活動，但被揭發挪用fb用戶資料後迅速倒閉。

FTC的調查焦點在於這次犯規有否違反該部門跟fb在2012年達成的協議裁決，即fb同意改善對用戶私隱的保護。在劍橋分析的爭議後，fb還再被揭發其他私隱爭議，包括涉嫌未經用戶同意或知情下，跟華為、微軟和蘋果等過百間科企分享數以百萬計用戶的資料。

相當1個月收入 與fb估計相若

這次的50億美元和解罰款遠超對上一次紀錄：Google在2012年因違反FTC指令，被罰款2250萬美元，但外界仍批評今次懲罰金額過少。投資者亦似乎鬆了一口氣，消息曝光後，fb股票上周五收市價上漲近2％。

民主黨參議員布盧門撒爾稱：「與其說阻嚇違規，這裏的信號倒不如說是罰款或金融罰則只是應有規模的一小部分。沒有理由感到樂觀，更遑論有信心去說，結構性或行為改革強到足以真正改變fb的持續做法……FTC必須為這次看來不充分、不合理延誤和歷史性空洞的結果負責，必須舉行國會聽證會。」其黨友參議員沃納亦稱，「需要根本上的結構性改革」以處理fb的反覆違反私隱做法，他說：「當FTC未能或不願意設置保護用戶私隱和資訊的合理護欄，國會是時候採取行動。」

（華爾街日報/華盛頓郵報/金融時報/BBC）