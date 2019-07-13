Google查AI助理所錄對話外泄

稱為改善語音識別技術

安裝在Google Home智能揚聲器等產品的Google Assistant會在用戶說出「OK，Google」後自動開始錄音。比利時電視台VRT早前檢視取得逾千個Google Assistant錄音檔案，發現有153段錄音屬意外錄下，當中包含可識別用戶身分的內容，如地址或其他個人資料，可能違反歐盟去年5月生效的《一般資料保護規例》（GDPR）。其中有家庭曾提及孫兒女的名字，亦有用戶談情及談論子女成長等內容。報道又披露Google聘用承包商負責抄寫錄音內容。有承包商員工向VRT表示，每周為Google抄寫1000段錄音，其中一段更疑涉及肢體暴力。

Google周四承認，承包商會聽取語音助理的錄音，助改善語音識別技術，使用條款已有提及，用戶可選擇關閉錄音功能。Google強調，只有0.2%的錄音會交給承包商聽取和抄寫內容，並會消除能夠識別用戶身分的內容。Google表示正調查錄音資料為何外泄。

（衛報/The Verge）