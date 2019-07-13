無視美施壓 土接收俄導彈防衛系統

【明報專訊】土耳其國防部昨日宣布，向俄羅斯購入的S-400地對空導彈防禦系統已開始交收程序，第一批零部件昨日抵達首都安卡拉附近的米爾泰德（Mürted）空軍基地。美國近月一直強烈反對土耳其購買S-400，擔心會間接破壞其王牌戰鬥機F-35的隱身能力，但土耳其無視連番施壓，堅持履行合約。美國署理防長埃斯珀（Mark Esper）昨日回應稱，美方不會改變有關F-35項目的立場，同日稍後時間將跟土耳其防長阿卡爾通電話時重申這點。
國營電視台TRT昨日播出片段，指是第三架俄軍安-124運輸機抵達米爾泰德基地，指未來數日還會付運更多部件。俄羅斯聯邦軍事技術合作局亦確認開始交付S-400系統，強調將在雙方協議的時間內完成。俄塔社引述消息稱，負責操控S-400系統的土耳其軍人將在本月和下月到俄羅斯受訓，報道指過去兩個月已有約20名土國軍人到俄國受訓。
美憂隱形機技術被破曾發最後通牒
土耳其前年跟俄方達成購入S-400系統的協議，由於俄羅斯是北約主要假想敵，決定惹來美國強烈不滿，擔心土耳其亦有份參與開發計劃的新世代主力戰機F-35，會因此被破解其隱形技術特點和潛在弱點。華府上月初發出最後通牒，警告土方若不放棄合約，則面臨被禁止交付F-35訂單，但埃爾多安政府拒理。一名北約官員直言，盟國有權自行決定軍備採購，但確擔憂土耳其採用S-400的潛在後果。