無視美施壓 土接收俄導彈防衛系統

國營電視台TRT昨日播出片段，指是第三架俄軍安-124運輸機抵達米爾泰德基地，指未來數日還會付運更多部件。俄羅斯聯邦軍事技術合作局亦確認開始交付S-400系統，強調將在雙方協議的時間內完成。俄塔社引述消息稱，負責操控S-400系統的土耳其軍人將在本月和下月到俄羅斯受訓，報道指過去兩個月已有約20名土國軍人到俄國受訓。

美憂隱形機技術被破曾發最後通牒

土耳其前年跟俄方達成購入S-400系統的協議，由於俄羅斯是北約主要假想敵，決定惹來美國強烈不滿，擔心土耳其亦有份參與開發計劃的新世代主力戰機F-35，會因此被破解其隱形技術特點和潛在弱點。華府上月初發出最後通牒，警告土方若不放棄合約，則面臨被禁止交付F-35訂單，但埃爾多安政府拒理。一名北約官員直言，盟國有權自行決定軍備採購，但確擔憂土耳其採用S-400的潛在後果。

（CNN/TRT/自由報）