法國展示最新「梭魚」級核潛艇

周日國慶閱兵 展示軍力

昨日在位於瑟堡（Cherbourg）的船塢展示的敘弗朗號潛艇，全長99米、排水量5000噸，潛艇塗上了代表法國國旗的紅白藍三色。它是法國向海軍集團（Naval Group）下訂單建造6艘梭魚級核潛艇的其中1艘，海軍預計敘弗朗號會在明年首次作海上測試，而餘下5艘梭魚級核潛艇接着10年會陸續服役，以取代紅寶石級核潛艇。軍方稱，預期梭魚級核潛艇將會最少服役至2060年。

梭魚級核潛艇開發項目價值90億歐元（約791億港元），馬克龍發表演說時，形容有份建造潛艇的人員同時在「建造法國的獨立、我們的主權」。

另外，法國於周日國慶日會在巴黎香榭麗舍大道舉行閱兵儀式，德國總理默克爾、英國首相文翠珊將會出席。法新社稱，加強歐洲軍事合作一直是馬克龍的主要外交目標，因此即使在英國即將脫歐、德國政局動盪的環境下，相信馬克龍均未對此目標有所動搖。

（Euronews/法新社/路透社）