涉放生性罪犯富商 美勞工部長辭職

50歲阿科斯塔（Alex Acosta，圖）昨日由總統特朗普陪同在白宮外宣布辭職決定，說：「我早上致電告訴總統，我認為落台是應當的事。」此前力挺他的特朗普形容阿科斯塔有優異才能，是偉大的勞工部長，強調辭職是阿科斯塔本人的意願。

愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）因性販賣檢控於7月6日落網後，阿科斯塔便為2008年在邁阿密擔任佛州南部最高級聯邦檢察官時，通過辯方律師跟愛潑斯坦秘密達成認罪協議而備受抨擊。事緣美國聯邦與紐約、佛州執法機關早自2002年，就為愛潑斯坦姦淫及誘使少女賣淫的性罪行展開調查，可是認罪協議令愛潑斯坦僅服刑13個月兼獲准日間在獄外工作，也阻礙了可能會揭發更多受害人與同黨的聯邦調查局調查，使他避過了聯邦檢控。

阿科斯塔周三（10日）回應時表示，他當年亦感憤怒，惟證據不足以令愛潑斯坦下獄。不過，秘密認罪協議於去年11月曝光，佛州2月一項裁決判阿科斯塔為首的檢察小組向逾30名受害人隱瞞該協議，屬於「違法」。

副部長皮澤拉（Patrick Pizzella）將任署理勞工部長。彭博社指，他較阿科斯塔積極親商，獲民主黨、工會認受。

（今日美國報/CNBC）