涉放生性罪犯富商 美勞工部長辭職

【明報專訊】近日為富商愛潑斯坦淫媒兼性犯罪案被翻舊帳而受惡評的美國勞工部長阿科斯塔，昨（12日）晨宣布辭職。
50歲阿科斯塔（Alex Acosta，圖）昨日由總統特朗普陪同在白宮外宣布辭職決定，說：「我早上致電告訴總統，我認為落台是應當的事。」此前力挺他的特朗普形容阿科斯塔有優異才能，是偉大的勞工部長，強調辭職是阿科斯塔本人的意願。
愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）因性販賣檢控於7月6日落網後，阿科斯塔便為2008年在邁阿密擔任佛州南部最高級聯邦檢察官時，通過辯方律師跟愛潑斯坦秘密達成認罪協議而備受抨擊。事緣美國聯邦與紐約、佛州執法機關早自2002年，就為愛潑斯坦姦淫及誘使少女賣淫的性罪行展開調查，可是認罪協議令愛潑斯坦僅服刑13個月兼獲准日間在獄外工作，也阻礙了可能會揭發更多受害人與同黨的聯邦調查局調查，使他避過了聯邦檢控。
阿科斯塔周三（10日）回應時表示，他當年亦感憤怒，惟證據不足以令愛潑斯坦下獄。不過，秘密認罪協議於去年11月曝光，佛州2月一項裁決判阿科斯塔為首的檢察小組向逾30名受害人隱瞞該協議，屬於「違法」。
副部長皮澤拉（Patrick Pizzella）將任署理勞工部長。彭博社指，他較阿科斯塔積極親商，獲民主黨、工會認受。
（今日美國報/CNBC）
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