2000年星航空難 家屬興訟獲賠逾億

公約亦規定，死難者遺屬亦可入稟向航空公司申索更高賠償額，但只要航空公司能證明死傷並不涉及過失或疏忽，便可支付較低的賠償金額。如空難涉及機件問題，遺屬亦可能向飛機生產商及其他相關者索償。印尼、俄羅斯等部分國家未有簽署《蒙特利爾公約》，而採用1929年簽訂的《華沙公約》，其規定的航空公司最低死亡賠償額僅8300美元（約6.5萬港元）。

公約規定難屬可獲賠133萬

雖然不少航空公司傾向在空難後向傷者及死者遺屬提出賠償，以避免捲入訴訟，但以往亦有遺屬成功入稟索償個案。2004年，美國洛杉磯聯邦法院裁定2000年新加坡航空客機在台北中正國際機場（現稱桃園國際機場）誤入跑道意外的兩名死者家屬可獲1500萬美元（約1.17億港元）賠償。2010年法航447航班空難中，一名巴西遇難女乘客的遺屬獲里約熱內盧法院判獲100萬歐元（約881萬港元）賠償。

路透社引述法律專家稱，波音737 MAX客機的空難明顯涉及機件問題，且有證據顯示波音設計上有疏忽，亦未盡職通知機組人員相關問題，令波音很可能成為訴訟對象。

（綜合報道）