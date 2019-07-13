波音涉利誘施壓空難遺屬不追究 補償金與印尼法定賠償額相若 被斥「詐騙」

去年10月29日，印尼獅子航空（Lion Air）JT610號班機因波音737 MAX客機的防失速系統有問題而墜毁，全機189人命喪雅加達灣。英國廣播公司（BBC）周四（11日）報道，事發後數周內，有保險律師向遺屬表示可提供補償金，但必須先簽署同意書，表明不會採取法律行動追究波音公司或獅航等。空難中喪夫的阿古斯丁（Merdian Agustin，圖）指摘保險律師向她施壓，逼她放棄追討權益，「他們說，你必須簽了那些文件，你應該向前走。一、兩小時內，你就拿到錢，繼續生活。不過我不想那樣。這無關金錢，這關乎我丈夫的一條命」。

死者獲72.6萬 50家庭已簽

BBC估計，約有50個家庭簽署協議，每名死者所得賠償僅13億印尼盾（約72.6萬港元），稍高於印尼法定發放予空難家屬的約70萬港元補償金。由於已有多項證據顯示波音的737 MAX設計有問題，代表部分遺屬的美國律師辛格（Sanjiv Singh）表示，遺屬若在美國入稟控告波音，有可能獲得數百萬美元賠償，「簽署放棄自身訴訟權、解除義務責任文件的家庭被騙而失去賠償，他們是保險公司的受害者，最終得益的是波音」。

律師：入稟可獲賠數百萬美元

《紐約時報》3月亦曾報道，有獅航空難死者遺屬透露，獅航要求他們簽署放棄控告獅航及波音的文件以換取低額賠償，但事前他們無法帶走文件仔細研究，無機會諮詢律師，亦不能複印文件及須承諾不披露條款，有人為求平復精神壓力和解決經濟上的燃眉之急而屈服。

BBC指出，此前波音亦曾以同類文件以免因空難受追究，例如2005年9月印尼曼達拉航空一架737客機墜毀釀149人喪命的空難，以及2007年1月印尼亞當航空（Adam Air）737客機導致102人死亡的空難等。

波音沒有直接回應有否居中協助或組織保險律師展開賠償協議談判，但稱與保險公司互通消息，在類似的情况下「屬典型慣例」。波音及獅航的主要承保公司英國Global Aerospace表示，航空業保險公司發放賠償，以免航空公司和飛機製造商捲入日後申索，是「標準做法」。

波音指「屬典型慣例」

另外，波音上周三（3日）宣布撥款1億美元（7.8億港元）予獅航空難受害者，以及今年3月造成157人死亡的埃塞俄比亞航空空難的受影響家庭及社區。代表部分遺屬的律師表明，尚未收到關於撥款的詳細信息。有受害者怒轟撥款是公關伎倆，認為波音該親身向遺屬道歉，並提供專業諮詢服務。截至今年3月，已有逾20名遺屬在美國入稟控告波音，包括副機師哈維諾（Harvino）的家人。

（BBC/路透社/紐約時報）