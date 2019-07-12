拔喉後9天 法國植物人離世

蘭伯特的侄兒弗朗索瓦（Francois Lambert ）向法新社稱，眾人承受痛苦多年，蘭伯特離世是解脫。代表一直力阻蘭伯特「被動安樂死」父母的律師表示，現在是悼念的時刻，父母會稍後才回應。

現年42歲的蘭伯特2008年在寓所附近遇車禍腦部受重創，經搶救後處於植物人狀態；儘管他有微笑或含淚等表情，但醫生指出那非知覺，他永遠不可能跟任何人溝通和康復。蘭伯特的妻子拉謝爾（Rachel Lambert）希望讓他有尊嚴地結束生命，並得到蘭伯特6名兄弟姊妹支持；但蘭伯特信奉天主教的雙親反對，堅持讓他活下去，為蘭伯特兩名兄弟姊妹附和。一家由此決裂，6年來在法國及歐洲法院展開漫長司法戰。今年5月，醫生曾關掉其維生儀器，惟12小時後順應巴黎上訴法院維持他存活的裁決，給他重新接駁維生儀器。

6月28日，法國最高上訴法院下達終極裁決，認為需要結束蘭伯特的生命，推翻了巴黎上訴法院5月20日決定。蘭伯特主診醫生7月2日移除其維生儀器。

（綜合報道）