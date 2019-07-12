法研究：多喝甜飲患癌風險增

因果關係待驗證

巴黎索邦-西岱大學（Université Sorbonne Paris Cité）的專家5年追蹤了10萬人的健康數據。數據顯示每1000人就有22個患癌個案，分析被調查者的飲食習慣後發現，若每天多飲100毫升含糖飲品，患癌風險會增加約18%。研究人員發現，飲最多甜飲（每天185毫升）比飲用最少甜飲者（每天少於30毫升），有更多患癌個案。研究員懷疑是含糖飲品改變血糖水平，可能是患癌原因之一，但尚需進一步研究。

學者把含糖飲品定義為糖分含量超過5%的飲品，包括純果汁、汽水、奶昔、能量飲品，以及添加糖的茶及咖啡等。學者亦有研究人造糖對患癌風險的影響，但沒發現當中有何聯繫。

純果汁與汽水同具風險

今次研究報告作者之一圖維耶（Mathilde Touvier）稱，研究顯示含糖飲品或與患癌風險有聯繫，亦顯示有必要限制攝取糖分，同時佐證政府對含糖飲品徵稅是好政策。她呼籲飲用含糖飲品時，應遵從健康指引最多每日1杯的建議。

不過，學者強調，上述研究並未能證明含糖飲料致癌。飲過多含糖飲品的人，可能有其他不良飲食習慣，例如可能傾向高鹽、高脂飲食，飲品中的其他添加劑亦可能是致癌因素。英國癌症研究中心的高級統計學家惠勒（Graham Wheeler）認為要有更多研究，才能證明含糖飲品與患癌的因果關係，圖維耶和其他參與研究的學者亦認同。研究報告周三刊於《英國醫學期刊》。

（BBC/衛報）