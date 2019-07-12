研究：降刑責年齡適得其反

案底影響前景 誘重犯機會

聯合國兒童基金會與國際特赦等人權關注組織一直提倡全球各國提高刑事責任年齡，指出由於大腦要在大約16歲時才發育成熟，兒童的思考能力與行為控制能力會影響其對行為後果的判斷，而同時亦憂慮兒童遭犯罪分子利用及剝削，應當受保護而非懲戒。不過這些努力成效不彰，更有國家因青少年犯罪率上升，而進一步將追究刑責的年齡下限調低。

例如中國因接連發生多宗14歲或以下兒童參與的殺人與毆打事件後，今年3月便有全國人大委員提出將刑事責任年齡由14歲降至12歲。菲律賓政府亦以犯罪分子利用兒童犯案的數字上升為由，今年初推動立法將刑事責任年齡由15歲大幅下調至12歲。

不過，丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）2017年公布的研究報告指出，丹麥於2010將刑事責任最低年齡由15歲下調至14歲後，撇除罪案率長期下降等因素，當地14歲的青少年犯罪率並未下降，而經過刑事審訊的青少年較免責者更可能在初次犯事的12至18個月內重犯，他們的學業表現亦更差。帶領研究的經濟學家達姆教授（Anna Piil Damm）指出，刑事案底會影響就業前景，繼而增加再犯事機會，降低刑責年齡下限實質意味更多年輕人陷入此惡性循環。

英國曼徹斯特大學犯罪學高級講師迪金（Jo Deakin）指出，將青少年標籤成罪犯會增加其犯罪風險，而青少年犯罪背後涉及社會及經濟的深層結構性問題，單靠嚴懲無助遏制犯罪。她認為及早介入青少年問題，給予機會讓他們重過新生才是正確方向。

（綜合報道）