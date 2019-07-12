12歲童黨涉強姦 德掀刑責年齡爭議 未達14歲界線獲放生

目擊者憶述在上周五晚上，他們跟隨寵物犬繞到一個操場後方的林地，發現兩名年輕男性及一名女性，從而揭發案件。當局調查發現共有5人涉案，包括3名14歲及兩名12歲男童，全部均為保加利亞裔，並以涉嫌參與「嚴重性罪行」將他們拘捕，18歲的受害人則送院治理。當局形容她受到「極端暴力」，目前已出院。

法官協會指加重懲罰不治本

根據德國法例，14歲以下兒童的刑責落於父母、法定監護人或當地青年福利辦公室身上。由於部分涉案者只有12歲，當局不能對他們提出檢控，只能送返家長身邊。其中一名14歲男童因案情嚴重，以及涉嫌參與早前兩宗性騷擾案而在周一被扣留。當局雖早已對該男童的前科有所警惕，惟他在前兩次犯案時均未達至刑責年齡，故此過去未能檢控。

倡禁接近特定地方人群 定期報到

德國近年涉及青少年的風化案日益增加，引起各界對刑責年齡的討論。當地傳媒周三報道，警方在同一城市正調查另一宗青少年風化案，5名介乎11至17歲的男生包圍一名15歲女童，持續騷擾及不當接觸她。今年1月，西部城市烏帕塔的區域法院裁定8名青少年強姦一名13歲女童罪成。

根據德國警方過去3年的統計數據，14歲以下被捕整體人數下降，惟涉及「違反性自主罪行」被捕的人數則由近1400人增至逾2100人。

聯合國指12歲負刑責不可接受

德國警察工會主席文特（Rainer Wendt）表示，其組織多年來爭取降低刑責年齡至12歲，認為此舉有助讓少年法庭及早介入幫助犯案兒童，分擔青年福利辦公室獨力處理12至13歲兒童事務的責任。

他又指出，犯案兒童不一定需要監禁，但應被禁止接近特定地方或人群以作懲罰，或要求他們定期向社工報到。德國法官協會則認為問題不在於刑法，而是撫養和教育年輕人的家庭及父母，提高懲罰未必能對年輕人起作用。據報在今次案件中，有涉案男童的家屬曾拒絕青年福利辦公室援手。

聯合國《兒童權利公約》2007年表示，低於12歲的最低刑責年齡並非國際可接受的水平。

（衛報／德國之聲／CNN）

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