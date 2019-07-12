英指伊朗圖截運油輪 遭英艦逼退

事發時「英國傳承」（British Heritage，圖）號運油輪往霍爾木茲海峽方向航行，航經阿布穆薩島（Abu Musa）附近時有3艘伊朗的船接近。該艘運油輪屬英國石油公司所有，其搭載量約100萬桶原油。美國有線新聞網（CNN）指伊朗企圖扣押運油輪，英國國防部則指伊朗船試圖妨礙運油輪航行，違反國際法，英國護衛艦『蒙特羅斯』號（HMS Montrose）航行到伊朗的船和運油輪之間，並向伊朗船及發出口頭警告，後者最後轉向離開。

阿布穆薩島位於伊朗和阿聯酋有主權爭議的水域之中，但英方指整個過程護衛艦都位於國際水域。美國國防部官員較早時向路透社稱，事發位於霍爾木茲海峽的北面入口，英國護衛艦上槍口指向伊朗的船並透過無線電威嚇。

英美扣留油輪 伊朗：將「深切後悔」

伊朗外長扎里夫否認指控，伊朗革命衛隊亦發聲明否認與事件有關，但警告英美將會因英國扣押伊朗油輪「深切後悔」。

英國皇家海軍上周四（4日）在直布羅陀附近水域，扣留懷疑運石油到敘利亞的伊朗運油輪「Grace 1」，指該油輪違反對敘利亞制裁，伊朗否認油輪是前往敘利亞，英伊關係緊張。英國油輪受阻當天，伊朗總統魯哈尼警告英國會因為扣押Grace 1而承擔後果。不過，直布羅陀警方周四未有理會警告，拘捕該艘油輪的伊朗船長及副船長，料進一步加劇兩國關係緊張。

美國去年退出2015年伊朗核協議，英國等歐洲締約國一直試圖挽救協議，但伊朗埋怨歐洲未盡力令伊朗免受美國制裁打擊。英伊今次爭執將令歐洲挽救核協議的努力更複雜。美國總統特朗普周三威脅，將很快大幅增加對伊朗制裁。

（路透社/法新社/衛報）