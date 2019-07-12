多邊協商難達共識 各國自研徵稅

科企將盈利記帳轉移低稅區避責

隨着科企以BEPS手法避稅愈來愈惹爭議，多國政府和國際組織開始推動堵塞漏洞，愛爾蘭首當其衝。迫於壓力，都柏林在2015年開始分階段淘汰所謂「雙層愛爾蘭」（Double Irish，利用了實際營運位於海外的企業可免稅的漏洞）的經典BEPS手法，目標是到明年全面禁止這手法。

不過以多邊形式協商出全球科企交稅規則，則是難以成功，尤其是如何體現「公平」原則難以做到。

不同國家因此考慮自行出手，法國是首個成功立法的國家，但此外英國、西班牙和意大利等都在研究方案——英國財相夏文達曾提出明年4月起實施2%數碼服務稅的計劃；西班牙政府則已通過仿效歐盟委員會建議的版本草案，有望在今年內得到通過。

以「雙層愛爾蘭」和「荷蘭三文治」（Dutch Sandwich，利用荷蘭稅務漏洞轉移盈利避稅的手法）等BEPS手法避稅的企業，並不限於科技界，但科技企業為各國稅務機構帶來的挑戰卻是前所未見， 因為數碼化令人難以判斷企業活動的位置，全球化則令企業容易在低稅率國家營運。

（金融時報/路透社）