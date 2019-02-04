針對跨國經營科企巨擘 須繳年收入3% 法推數碼稅 美啟「301條款」調查

歐盟成員首推行 料影響30科企

法國國民議會（下議院）上周四已通過數碼服務稅議案，昨日經參議院通過後，待總統馬克龍簽署即可生效。法國是首個採取類似措施的歐盟成員國，屆時全球科網企業向法國用戶提供數碼服務所得的收入，每年須向法國政府繳交3%金額的稅款。

稅款針對的是收入較高的一批科企，公司全球年度收入超過7.5億歐元及在法國收入超過2.5億歐元便要繳稅。估計約30間科企須繳付稅款，除fb、Google母公司Alphabet、蘋果及亞馬遜等美國巨企外，中國、德國、西班牙和英國都有企業要繳稅，法國亦有一間企業受影響。

特朗普憤怒 視為攻擊美企

儘管美國大型科網企業堅稱自己遵守本國和國際稅法，但法國、英國和德國等質疑，科企故意以財政架構或附屬公司等手段，將部分盈利撥到諸如愛爾蘭等低稅率的歐盟成員國，避免在歐洲經濟大國繳稅。歐盟去年嘗試設立數碼服務稅，但因愛爾蘭、丹麥、瑞典反對未能成事，法國自行先立法。

法國官員認為數碼服務稅的提案會有助推動美國加入國際談判，尋求在經濟合作及開發組織（OECD）達成多邊解決方案。法國承諾只要達成向數碼經濟課稅的全球協議，即會取消本國的數碼服務稅。

不過，此舉惹來美國政商界不滿，法國亦有論者認為稅項或妨礙創新。《金融時報》引述消息稱，美國總統特朗普雖然對科企沒好感，但視法國的數碼稅是對美國企業的直接攻擊，深感憤怒，因此要求政府官員應對。貿易代表萊特希澤周三發表聲明，稱美方對法國的數碼服務稅感到非常憂慮，質疑是不公平地針對美國企業，「總統指示我們調查這項立法的影響，並判斷是否屬於歧視性或不合理，以及是否令美國商界加重負擔或受到限制」。商界組織批評法方是度身訂做來向美國成功企業增加財政負擔。兩黨國會議員代表發表聯合聲明，質疑法國和歐洲各國尋求的數碼服務稅，明顯是保護主義，並損害美國就業職位和美國工人，敦促當局考慮一切可用手段處理這項歧視行動。

調查將會按「301條款」展開，特朗普政府2017年亦引用該條款對中國調查，打響關稅戰，如調查認為法國做法為不公平貿易手段，美國可採取關稅報復。

法財長：盟友不以威脅解決爭端

法國財長勒梅爾昨日促美方不應動輒採取威脅手段，「身為盟友，我們可以和應該不以威脅而用其他方式來來解決爭端」，強調法國是主權國家，其稅務政策決定是主權事務，並應繼續如此。他表示前日跟美國財長梅努欽有「長時間的對話」。

（金融時報/華爾街日報）