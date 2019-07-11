獨立身分兩選總統 美富商佩羅病逝

【明報專訊】曾兩度參選美國總統衝擊選情的富商佩羅（Ross Perot）周二在家中因白血病逝世，享年89歲。他最為人熟悉的是在1992年大選以獨立身分角逐，取得18.9%選票，是該國20世紀獨立候選人之冠，儘管不足以贏取任何一州選舉人票，但足以惹來共和黨人質疑他𠝹走老布殊票源而間接造就克林頓上台爭議。佩羅被認為是現任美國總統特朗普政見和競選方式之先行者，他本人亦非常支持特朗普，消息指他辭世前不久才捐款資助對方的連任競選。
佩羅小時候在得州老家派報紙，長大建立Electronic Data Systems公司，專門向其他公司提供協助管理電腦網絡服務，成為億萬富豪。問鼎白宮前，他最出名的一次是在1979年伊朗革命期間，出資請私人突擊隊，拯救在伊朗繫獄的兩名員工。故事被英國小說家福萊特寫成On Wings of Eagles一書，小說並獲改編為短篇電視劇。《福布斯》估計其生前身家多達41億美元（約320億港元）。
佩羅在1992年加入大選戰團，結果得票率高達19%，最終爭取連任的老布殊敗給克林頓。不少共和黨人皆炮轟佩羅主力攻擊老布殊的策略，搶走老布殊的票源。佩羅在1996年代表改革黨捲土重來，但得票率降至8%，到2000年放棄出戰，改為支持共和黨的小布殊。
評論文章謔稱「特朗普之父」
在政見和宣傳手法上，佩羅跟同是富商出身的特朗普有頗多相通之處，Politico評論文章更謔稱「佩羅是特朗普之父」，例如佩羅是反對北美自貿協議（NAFTA）的先驅，特朗普如出一轍。佩羅善用大眾媒介競選，當時他重點擁抱電視宣傳，成為後來者典範，特朗普如今則更善用如今流行的社交媒體。
（路透社/霍士新聞/Politico）
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