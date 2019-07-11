獨立身分兩選總統 美富商佩羅病逝

佩羅小時候在得州老家派報紙，長大建立Electronic Data Systems公司，專門向其他公司提供協助管理電腦網絡服務，成為億萬富豪。問鼎白宮前，他最出名的一次是在1979年伊朗革命期間，出資請私人突擊隊，拯救在伊朗繫獄的兩名員工。故事被英國小說家福萊特寫成On Wings of Eagles一書，小說並獲改編為短篇電視劇。《福布斯》估計其生前身家多達41億美元（約320億港元）。

佩羅在1992年加入大選戰團，結果得票率高達19%，最終爭取連任的老布殊敗給克林頓。不少共和黨人皆炮轟佩羅主力攻擊老布殊的策略，搶走老布殊的票源。佩羅在1996年代表改革黨捲土重來，但得票率降至8%，到2000年放棄出戰，改為支持共和黨的小布殊。

評論文章謔稱「特朗普之父」

在政見和宣傳手法上，佩羅跟同是富商出身的特朗普有頗多相通之處，Politico評論文章更謔稱「佩羅是特朗普之父」，例如佩羅是反對北美自貿協議（NAFTA）的先驅，特朗普如出一轍。佩羅善用大眾媒介競選，當時他重點擁抱電視宣傳，成為後來者典範，特朗普如今則更善用如今流行的社交媒體。

（路透社/霍士新聞/Politico）