太陽能發電裝置兼濾水 盼造福全球百萬人

電力和食水都是人們現今最需要的資源，然而一般發電技術需耗用不少水源，如美國和歐洲有50%水都用作發電；提供潔淨食水亦需不少電力，如阿拉伯地區國家有15%電力都用於生產飲用水，而不少發展中國家同時面對兩者供不應求的問題。沙特阿拉伯的阿卜杜拉國王科技大學（KAUST）的教授王鵬（Peng Wang，音譯）稱，全球逾7.8億難以取得潔淨食水的民眾，每日合共花2億小時走到遠方取水，而他的團隊早前研發出「光伏膜蒸餾」（photovoltaics-membrane distillation）裝置，結合太陽能發電和淨化水源兩種用途，希望同時解決兩種問題。

學者為裝置設計不同版本，其中一款裝置頂部為太陽能電池，而下方是數層讓鹽水或污水流過的通道。太陽能板未能轉化成電力的熱能可加熱下方鹽水，水分蒸發後會透過裝置的多孔疏水膜凝結為清潔的水。水分凝結時會再釋放熱力，並讓下一層通道的鹽水經相同原理淨化，而這些過程會一直重覆至裝置的最下層。經淨化的水最後會流出裝置。

用發電剩餘熱力蒸餾水分

一般太陽能發電裝置多在乾旱地區設置，而這項二合一設備能夠同時為這些地區提供需求甚殷的乾淨食水，而且裝置將可設置在家中後園或工廠使用，配合不同規模的需要。王鵬說：「若每日都有足夠食水供應，就代表不少問題都能輕易解決。」他舉例指經淨化的水可用作清理太陽能板的沙塵、灌溉植物和農作物，令沙漠農業變得可行。

學者研究指裝置在無雲晴朗環境下，太陽能發電率約為11%，數據較此前研究結果高9倍，而裝置將海水淨化為淡水的效能亦較傳統淨水裝置多3倍。學者計算亦指若提升設備的規模及在全球投入運作，理論上可提供潔淨水量，相當於2017年全球飲用水所消耗10%；學者現研究如何提升裝置規模及降低製造成本。研究周二（9日）刊於科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

（衛報/BBC）