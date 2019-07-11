俄建子午線高速公路 「帶路」增通歐捷徑

中歐最短陸路貨運線

俄羅斯《公報》（Vedomosti）報道，俄羅斯正推行一項雄心勃勃的基建計劃，包括開發具有戰略意義的中國-西歐運輸走廊。總理梅德韋杰夫上個月批准修建這條連接中國西部鄰國哈薩克和白俄羅斯的「子午線」收費高速公路（Meridian highway），建設工程已經展開。

報道稱，子午線高速公路橫跨超過2000公里，從俄羅斯—哈薩克邊界一直到連接白俄羅斯首都明斯克與莫斯科現有公路的匯合點。它將縮短中歐之間貨運中心的貨車運輸路線，並可能在現有3條鐵路走廊之外，提供一種更快捷的替代方式。《公報》報道，子午線高速公路是向俄羅斯政府提議的最少3條「一帶一路」高速公路項目之一。

連接哈薩克白俄羅斯

項目發起人、俄羅斯天然氣工業股份公司前副主席梁贊諾夫（Alexander Ryazanov）估計，該項目初步成本為5940億盧布（約730億港元），收支平衡時間估計為12至14年。他又說，其名下公司已擁有這條公路將要穿過的大約80%土地。

報道稱，子午線高速公路所有建設資金將來自私人投資。《莫斯科時報》引述俄羅斯—中國分析中心的薩納科耶夫說，這條高速公路在經濟上是合理的，可為俄羅斯創造就業機會和運輸收入來源，但問題是梁贊諾夫是否有足夠財力和人才實行大計。報道稱，梅德韋杰夫已要求內閣官員就該項目吸引投資事宜與發起人磋商，包括來自中國的投資，並給予必要支持。

（莫斯科時報/CNN）