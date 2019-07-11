瓦努阿圖繞程序助拉人「送中」惹質疑 內長否認中方直接執法 承認不知控罪

6疑犯涉網絡罪行 4有瓦國護照

《瓦努阿圖每日郵報》上月29日最先揭發當地警方拘捕了6名有中國公民身分的人士。報道指移民處和警方派員半夜突襲首都維拉港一間房屋。中方執法人員據報未直接參與，但向瓦國警方提供疑犯所在位置。據報中方指控被捕者在位於維拉港的物業營運針對中國境內民眾的詐騙網站。

《瓦郵》指行動前不久有6名中方執法人員抵境，但未參與拘捕。報道又指6名中國公民皆涉嫌在申請瓦努阿圖公民權時作出虛假陳述，倘若其公民權被褫奪，內政部即可下令遣返6人。《瓦郵》後來確認，其中4名被捕者已按「發展支持項目」（DSP）申請得該國公民權。

本月6日，《瓦郵》再報道該6名中國公民在未經當地法院處理下，上周五（5日）被中、瓦警員押送上一架私人飛機帶回中國，機上還有11名中方執法人員，但未知其確實身分，亦不清楚6人被遣返前能否接觸律師。

輿論質疑中方法律凌駕瓦國

瓦努阿圖內政部長納珀特（Andrew Napuat）回應稱，因6人未被控任何該國罪名，故毋須亮相當地法院，但《瓦郵》質疑，任何身處瓦國司法管轄區的人士都應有權利挑戰其指控者。

《瓦郵》質疑中方「以保密為掩飾」，說服瓦努阿圖同意在國境內執行中國法律，看來成功將中方法律和法律標準凌駕於瓦國法律和法律標準，「這對政治或宗教異見人士、又或任何惹怒中方當局的人來說，肯定是令人憂慮的發展」。報道更提到香港正舉行反對引渡法例修訂的大型示威，或令部分香港居民考慮移民，但上述爭議勢令任何人想將瓦努阿圖或任何中方發展伙伴當成避風港前，須為自身安全三思。

納珀特昨再解釋，遣返6名中國公民是要向其他被通緝者和罪犯發出信息，瓦努阿圖保護邊境非常認真，「沒人能逍遙法外」。他明言任何透過DSP取得瓦國護照的外國人，「必須明白倘若你們被發現犯法，政府可以取消你們的護照」。不過他承認，儘管當局獲中方官員展示拘捕令，但未獲告知控罪。他又解釋，6名被捕者涉及科網罪行對瓦國是新鮮事，當地警方缺乏資源和技能處理，加上翻譯和溝通需要，故需要中方協助。他承認因中方派人前來惹來揣測，但堅稱拘捕行動「在瓦努阿圖警方和移民署的完全控制之下」，中方人員是得到當局批准，「對中國公民的拘捕令是由中國公安透過中國大使館向瓦國移民署發出」。

（瓦努阿圖每日郵報/新西蘭國際廣播電台）