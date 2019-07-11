法國電訊7高層被控逼死員工官司審結

法國電訊行政總裁隆巴爾（Didier Lombard）、副行政總裁韋內斯（Louis-Pierre Wenes）、人力資源部門主管巴伯羅（Olivier Barberot）等7名行政人員被控「精神虐待」（moral harassment）。這兩個月審訊期間，庭上陳述了一宗宗絕望職員自縊、在同事眼前跳樓、自焚等輕生個案。

精神虐待敵意環境逼退

「精神虐待」指的是從心理上、精神上施壓的職場欺凌行為。法國電訊原屬國營，因遇數碼革命和固網用戶銳減，赤字擴大，2005年負債逾500億美元。該公司2003年應政府勒令實行私有化，為提升競爭力和抵債需重組架構，要將原來的13萬名職工規模，縮減2.2萬人。惟因不少員工仍屬國企員工，公司不能解僱，管理層被指蓄意製造敵意工作環境，以強行調職、重新分配工作等手段，逼迫員工辭職。但當時失業率高企，員工就算不堪壓力亦難另覓工作，結果造成自殺潮。僅2008年至2009年間，有35人自殺。

一年35員工自殺

審訊集中39宗個案，當中19人輕生，12人企圖自殺，8人嚴重抑鬱。一名中層主管自2006年公司取消其職位後，3年被調職4次、地點均不同；2011年某日大清早，57歲的他回到工作了30年的辦公室外停車場自殺。一名28歲電話線技工未經職訓被調任推銷員，他受不了；2009年8月，他一天工作12小時但僅30分鐘休息，翌日便穿公司T恤用互聯網線上吊亡。

7名被告若罪成，各人最高刑罰為1年和罰款1.5萬歐元（13萬港元），Orange也被判罰7.5萬歐元（65.7萬港元）。今次案件的關鍵涉及公司政策可否被視為「職場欺凌」，判決惹各方關注。

（紐約時報/衛報/法國地方報）