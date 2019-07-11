特朗普要求「同聲氣」 駐美大使不易當

【明報專訊】在特朗普時代當駐美大使並不容易，原法國駐美大使阿羅德（Gerard Araud）4月卸任前曾將特朗普政府比喻為法國「太陽王」路易十四的宮廷，以此比喻特朗普「不可預測」和「不想顯示受他人影響」。特朗普喜歡跟自己「同聲同氣」的人，以達羅克為例，特朗普曾公然建議英國首相文翠珊，去找曾創立英國獨立黨（UKIP）作為脫歐派重要一員的法拉奇來當英國駐美大使，但文翠珊置之不理，達羅克續任，直至爆出今次爭議。
達羅克小心謹慎難逃被踢走
達羅克向來小心謹慎，有別於在外泄電文的諷刺批評，他在公開場合總不忘迎合特朗普喜歡讚美的性格，例如曾稱發現特朗普「絕對有魅力」，又指其政府「大部分都是對英友好和善於聆聽相反意見」。
達羅克還致力經營在華府的人脈，被視為是國際駐美外交圈最能躋身特朗普政府高層圈子的外交官，多名跟特朗普關係密切的高官都是其府邸的常客——包括兼任總統高級顧問的特朗普女兒伊萬卡和女婿庫什納、高級顧問兼「文膽」米勒、總統顧問康韋、署理白宮幕僚長馬爾瓦尼和剛請辭的白宮新聞秘書桑德斯等，就連前白宮幕僚長凱利和白宮前首席策略師班農在任時也是座上客。據報達羅克還經常跟國家安全顧問博爾頓見面。
（金融時報）
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