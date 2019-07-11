衝擊公僕體系損國威 英朝野反彈

特朗普連日批評達羅克，有向英國施壓換人之嫌。BBC分析稱，美國看準英國現時在國際備受孤立，比任何時候都需要美國，而特朗普在今次電文外泄事件中便毫不留情施下馬威。

前首相馬卓安認為達羅克是被英國政府犧牲，而外國政府亦不應干預英國大使的人選任命。馬卓安亦指出，下任首相大熱約翰遜在周二的保守黨黨魁競選電視辯論中，沒表態支持達羅克可能令他失去公務員團隊的忠誠。有保守黨議員亦憂慮，下任首相會否更重視與外國領袖如美國總統特朗普的關係，多於捍衛自己的高級公務員。

脫歐派則力撐約翰遜。前脫歐大臣藍韜文稱，他撰寫外交電文，會避免帶有個人情緒，暗斥達羅克不稱職；衛生大臣夏國賢則稱，英美關係比一個人更重要。有約翰遜的盟友日前透露，內閣秘書塞德韋爾（Mark Sedwill）可能會成為下任英國駐美大使。然而《獨立報》指疑歐派議員並不歡迎他，他們並不希望塞德韋爾等留歐派接任駐美大使。

（金融時報）