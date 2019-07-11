英揆大熱拒撐 駐美大使辭職 約翰遜被斥討好特朗普「賣友求榮」

達羅克稱難續履行職責

65歲達羅克在給外交部的辭職信中，表示希望結束外界對他會否留任的揣測，「現時的情况令我難以繼續如我所願履行職責」，因此負責任之舉是讓路予重新任命大使。達羅克2016年1月出任駐美大使，任期原定至明年1月。《星期日郵報》周日披露達羅克的機密外交電文，內容指特朗普政府無能笨拙、「不預期會變得更正常」，惹來特朗普3天連續炮轟達羅克，還聲言美國不會再跟他打交道。

英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）回應，認為達羅克只是電文外泄事故惡意攻擊的對象，表揚其「漫長而傑出的職業生涯」以「尊嚴、專業，高品質」服務。他說：「你是我們之中最優秀的。」他又向下議院外交事務委員會說，這是他生涯首見有一國元首拒絕跟英國大使打交道。

觀約翰遜電視辯論覺受貶損

雖然事發後，英國首相文翠珊及其他官員一直表明力撐達羅克，但英國保守黨將在本月23日選出新黨魁兼首相，外界均觀望下任首相大熱約翰遜的取態。在周二保守黨黨魁電視辯論中，跟特朗普友好的約翰遜多次拒絕保證當選後會讓達羅克留任，只是溫和批評特朗普，強調英美保持良好關係「太重要」，他說：「我一個人會決定誰擔任重要的、政治敏感的工作。」他的對手、外相侯俊偉表明「不能接受」特朗普之言，主張讓達羅克續任大使至屆滿退休。

《衛報》等英國傳媒引述消息指，達羅克周二是在看完辯論後決定辭職。《金融時報》引述消息報道，達羅克昨晨11時半通知文翠珊表示決定辭職，又對同僚說，他覺得約翰遜一旦當上首相，將會撤換他。知情人士透露，達羅克觀看周二晚的保守黨黨魁候選人辯論，「覺得受到了貶損」。

文翠珊昨在下議院宣布達羅克辭職，表示「非常遺憾」。她重申，整個內閣一直全力支持達羅克，讚揚他畢生奉獻國家。她表示，政府好壞取決於公僕能否提出全面及坦率的建議。她又說：「我但願在公僕受到壓力時，我們會表現出捍衛我國價值觀與原則的重要。」這番話被認為是暗批約翰遜。

侯俊偉昨表「深切難過」，工黨黨魁郝爾彬也稱，達羅克作出「光榮而優質的服務」，卻落得「不公兼錯誤」的待遇。

約翰遜解釋不應拖入政治爭議

達羅克辭職後，約翰遜稱讚達羅克是「出色的外交官」，並把焦點轉向泄密者拖累公僕。被問到周二為何不撐達羅克時，他表示「不應把公務員拖入政治爭議」。

英國外交部歐美事務部長鄧肯（Alan Duncan）狠批約翰遜「講不真誠廢話」，指摘他求討好特朗普「賣友求榮」，行徑可鄙。

（衛報/金融時報/紐約時報）