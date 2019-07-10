二戰沉沒潛艇失蹤 疑遭打撈變賣

兩艘潛艇分別為「HNLMS K XVII」及「HNLMS O 16」，它們於1941年12月在南海一帶遭日本水雷擊沉。有研究人員近日在大馬海域調查時，發現兩艘潛艇只剩下小部分殘骸，船身連同79名當時喪生的船員遺骨均消失。

處大馬海域 79船員骸骨同告消失

曾負責退伍軍人事務的荷蘭前教育文化及科學部長畢斯馬克（Jet Bussemaker）指出，近年印尼及大馬海域一帶盜賊猖獗，今次事件並不令人意外。她稱2012年至2017年在任期間，已有迹象顯示「HNLMS O 16」遭非法打撈活動影響。其祖父當年負責指揮「HNLMS O 16」，最終喪命，她坦言對親屬而言，這些地點恍如逝者的墳墓，無法保護令人沮喪。

每艘戰艦鋼材可賣千萬

這類戰爭殘骸受到國際條約保護，惟同時被盜賊視為寶藏。《衛報》2017年引述專家估計，即使鋼材的質量較差，一艘戰艦亦能帶來約100萬英鎊（約975萬港元）的收入，而其他有價值的金屬包括銅線電纜和磷青銅製的螺旋槳等。盜賊會將駁船駛至戰艦殘骸上方，然後派潛水員放置爆炸品，引爆後再利用駁船上的起重機撈起金屬碎片。

（衛報）