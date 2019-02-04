科技新知﹕太陽能私家車預售 定價130萬

這款名為「光年一」號（Lightyear One）的太陽能電動車車身較普通私家車大，長闊高分別為5057、1898、1426毫米，它的太陽能板面積達5平方米，位於車頂和車頭蓋上，其太陽能板每小時最多可以產生能夠推動汽車行走12公里的電力。「光年一」號不單只靠太陽能，它還支援車載充電器充電，普通充電模式充電1小時可行走209公里，在快速充電模式下，1小時可支持續航570公里。

料2021年推出

「光年一」號有4部獨立馬達，但相比起Tesla電動車的加速慢得多，由靜止加速至時速100公里要10秒。不過，由於該車功耗較低，每100公里只耗電8.3千瓦小時，因此以其電池組容量60千瓦小時計算，該車的續航距離可達725公里左右，高於Tesla的車款。公司行政總裁赫夫斯魯特（Lex Hoefsloot）說，以荷蘭的天氣而言，一般駕駛者夏天可以有兩個月完全不用普通充電。「光年一」號已開始預售，限量500輛，每輛下訂價錢為11.9萬歐元（約104萬港元），預計最終售價約15萬歐元（約131萬港元），於2021年交付，起初先在歐洲推出。

創辦人：受氣候暖化啟發

「光年」於2016年成立，由Eindhoven太陽能團隊的前員工組成，後者曾於2013、2015年和2017年3次奪得「普利司通世界太陽能車挑戰賽」冠軍，目前擁有100多名員工，包括來自Tesla、法拉利和積架車廠的前僱員。身為創辦人之一的赫夫斯魯特表示，是氣候暖化問題啟發他要打造太陽能車，他說：「氣候變化是人類歷來面對的最嚴峻問題之一，事態發展令人驚懼和接近崩潰……作為工程師，我們相信應該可做點事。」他形容，「光年一」號代表着駕駛新時代的到來，而這只是開端，「我們計劃開發的下一批車型價格將明顯降低。此外，未來的車型將提供給自動駕駛和共用車隊，因此購買價格可以在一大群用戶中分攤。」

（綜合報道）