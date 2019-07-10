美富豪販賣性奴案 彰顯調查報道力量 記者不懈努力促成重審 檢察官讚「司法助力」

起訴書指出，愛潑斯坦涉於2002至2005年間與僱員及其他人士合謀，以金錢引誘及招攬未成年少女，在他佛羅里達州棕櫚灘及紐約曼哈頓的住所中參與性活動，包括作色情按摩，受害人最年輕只有14歲。他亦涉以每次數百美元的報酬利誘受害人拉攏其他少女下海，形成性奴網絡供人泄慾。起訴書亦稱，早前調查人員在愛潑斯坦的曼哈頓寓所搜出「數量異乎尋常」的大量未成年少女裸照及各種性道具，反映他雖屬已登記的性罪犯，但未有愧疚悔改。

愛潑斯坦寓所藏少女裸照性道具

66歲的愛潑斯坦如罪成最高可被判囚45年，他周一否認控罪，等待下周保釋聆訊。其代表律師稱，今次訴訟的指控均是「老舊的東西」，已在此前審訊中處理。愛潑斯坦於2008年與邁亞密聯邦檢察部門達成認罪協議，同意就性交易等兩項較輕的州控罪判囚13個月及列為性罪犯，換取不被起訴聯邦控罪，避免終身監禁。不過今年2月，聯邦法院裁定司法部未有向受害人商議有關協議而違法。

曼哈頓聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman）周一稱，今次控罪內容震撼良心，儘管案件發生於多年前，但對許多受害人來說仍極重要，值得在法院獲得公義。伯曼又表明2008年的協議只限制佛州，不影響今次審訊。他亦不點名讚揚「一些出色的調查報道」協助司法部門的工作。聯邦調查局（FBI）紐約辦事處助理主任亦稱，當局是跟據事實採取行動，「當事實透過偵查記者的工作呈現出來，我們便繼續跟進」。

記者謙稱受害人才是真英雄

《邁阿密先驅報》偵查記者布朗（Julie Brown）過去數年持續報道愛潑斯坦的性販賣指控，並在去年11月起推出「正義的扭曲」（Perversion of Justice）報道系列，找到60名受害女性，其中有4人公開身分受訪指證愛潑斯坦，令案件再成為焦點，被視為促成愛潑斯坦再次被捕的關鍵。布朗周日（7日）在Twitter發文，將功勞歸於透過其報道發聲的受害女性，她說：「勇敢面對自身恐懼，並說出經歷的人才是真正的英雄。」

客戶「花名冊」屢現權貴名字

周日布朗接受MSNBC訪問時，坦言因報道涉及多名權貴而「承受許多壓力」，但她亦相信許多權貴亦為報道惶惶不安，「我們不知道案件會挖掘得多深入，涉及的政府人員有多廣泛，但我看見愛潑斯坦的筆記本（客戶名單）上有許多名字不斷出現……當中大概有相當多重要的人與有權力的人」。

傳媒研究機構Poynter Institure副主席麥克布賴德（Kelly McBride）周一在Twitter稱，《邁亞密先驅報》與布朗藉報道揭露權貴的不當行為時承受重大風險，例如可能被控誹謗，令部分傳媒對此類報道卻步。

（紐約時報/CNN/衛報）