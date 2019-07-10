法官方建築失5.7萬藝術品

近千件來自愛麗舍宮

今次失竊的是7個木製、陶製和銅製雕塑，當局只知道這批藝術品是1879年至1984年間放在愛麗舍宮作擺設，但對於何時遺失及目前的下落等毫無頭緒，亦不知道是被盜，抑或是因人為失誤遺失或被丟棄。當局已向警方提交相關文件及照片，巴黎警方派出打擊有組織犯罪小隊參與調查。目前已有2300宗訴訟與藝術品失竊有關，當局表示將會於未來數月再提出900宗訴訟。

過往不少部長及其顧問離任時，會取走藝術品裝飾家居，部分則因為人為失誤而遺失。曾有一個古董燈罩被歸類為失蹤物品，最終當局卻發現它一直擺放在櫥櫃內封塵。不過目前仍有眾多藝術品下落不明，包括原本掛在愛麗舍宮、由18世紀意大利畫家帕尼尼（Giovanni Paolo Panini）所繪畫的古羅馬廢墟景象畫作，估計價值20萬歐元（約175萬港元）。其他例子包括擺放在內政部、由20世紀法國著名雕塑家蘭多夫斯基（Paul Landowski）創作的銅製雕塑《蛇舞》（Snake Dance），以及法國駐英國倫敦大使館的18世紀歐比松掛毯。

（泰晤士報）