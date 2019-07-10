國際觀察﹕脫歐鬥爭泄密不斷 突顯政治體制無能／文：申世明

駐外使節一大職能便是蒐集駐地的資訊並作坦率分析報告予政府，而保密制令使節可以暢所欲言。不過今次電文外泄後，以後駐外使節能否還毫無後顧之憂盡本分，成一大懸念。英國政府把揪出泄密者視為首務，也是情理之中。今次事件發生在英國脫歐陷亂局之際，不少輿論猜測今次泄密跟脫歐派有關，目的是要「清算」公務員系統內的「留歐派」。有猜測認為今次泄密並非衝着達羅克而來，而是針對他1月卸任時的接替者，希望新大使不是留歐派。英國未能如期脫歐，脫歐派一直歸咎於公僕拖後腿，英國脫歐黨黨魁法拉奇事後便稱今次事件反映公務員體系充斥「留歐派」。

保守黨黨鞭：內閣紀律歷年最差

今次重大泄密已非首次。今年5月，英國傳媒引述國家安全委員會會議外泄資料，指首相文翠珊已決定讓華為提供英國5G網絡設備，但多名閣員有保留。最終，國防大臣韋廉信被指是泄密者被辭退。國家安全委員會這樣高度機密的決策機構也鬧出泄密，引起各界嘩然，也顯示脫歐引發的政治鬥爭已動搖英國的政治體制。除了這兩宗泄密，文翠珊內閣也不時有消息外泄，反映政治集體負責制已形同虛設；保守黨黨鞭甚至形容，這屆內閣的紀律是歷年最差的。在英國脫歐公投後，英國國會以至兩黨均亂作一團、紀律及各種不成文規則都拋諸腦後，令英國政治幾近癱瘓。如何重建這個瀕臨崩潰的政治體制，比脫歐更是艱巨挑戰。

申世明