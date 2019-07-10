口水戰升級 特朗普連轟英大使 英揆大熱約翰遜後續處理成焦點

《星期日郵報》周日披露達羅克的機密外交電文，達羅克指特朗普政府無能笨拙，掀起風波；英國政府就電文外泄道歉，稱內容不反映英國政府立場，強調支持達羅克，未息特朗普怒火。特朗普周一在Twitter發文，聲言他不再接觸達羅克：「我不認識那大使，他不受美國喜歡或好評。我們將不再跟他打交道。」特朗普上月訪英時曾讚賞文翠珊對脫歐處理，但他周一狠批文翠珊：「她和其代表製造了那麼多的混亂。我叫過她該怎樣做，可是她決定行別的路。對英國的好消息是，他們不久會有新首相。」

斥大使「自負蠢材」文翠珊不聽勸

文翠珊的發言人周一重申力撐達羅克，強調「大使們的重要性在於能就所駐國家的政治提供坦白、實在的評論」。特朗普周二再在Twitter連環發炮，斥達羅克「古怪」、「非常笨」、「自負的蠢材」，又再轟文翠珊對脫歐的處理「愚蠢」，不聽他勸告而造成災難。

外界關注特朗普所說的「我們」是否指整個美國政府終止跟達羅克的聯繫。彭博社引述一名華府官員報道，美國已因此事取消了邀請達羅克出席周一晚由美國財長梅努欽做東、接待總統特朗普和卡塔爾國王的晚宴。達羅克周二原定陪同正訪美的英國國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）到白宮拜會特朗普千金兼顧問伊萬卡，霍理林曾表示會向她道歉。達羅克昨日取消白宮行程。

達羅克任期明年1月屆滿。他會否提前離任，將取決於7月23日誕生的新任首相決定。按民調，最可能當選的是跟特朗普友好的脫歐派主將、前外相約翰遜。《金融時報》報道，保守黨內一些高層認為，英國不能向特朗普「叩頭」，新首相應頂着壓力讓達羅克留任。新首相任何辭退富經驗外交官之舉，都會打擊政治中立公務員系統。前外相夏偉林（William Hague）亦稱，新首相應力挺達羅克。約翰遜的盟友向《金融時報》表示，達羅克很可能明年由內閣秘書塞德維爾（Mark Sedwill）接任，而關於將會派特朗普推薦的脫歐黨黨魁法拉奇到華盛頓的說法「完全是垃圾」。

英媒揣測泄密與脫歐派有關

有英國報章懷疑泄密一事涉及保守黨內的脫歐派。發表報道的記者奥克肖特（Isabel Oakeshott）是脫歐忠實支持者，亦是脫歐黨黨魁法拉奇的盟友。特朗普與法拉奇向來友好。英國內閣辦公室已着手領導跨政府調查查找泄密源頭，國會外交事務委員會主席亦函請警方展開刑事調查。外相侯俊偉表示，泄密的罪魁禍首將有「非常嚴重後果」。英國《每日電訊報》指出，像這次外泄的這類備忘，會有多達100名外交部等政府部門職員看到，但唯有部長能讀取整份電文，相信調查重點將落在高級部長層級。

（BBC/金融時報/衛報）