焦點人物﹕印尼「國家真正公僕」 減災機構發言人離世

蘇托波1969年10月7日生於爪哇中部一個城鎮，他曾受訪稱，小時候因家貧沒有鞋子穿，加上資質魯鈍而常受欺凌。不過後來他學業有成，攻讀地理及環境管理相關學科，成為博士。

深入淺出遏謠言 深得民心

身為人造雨、水文學專家的他一直從事政府科研16年，2009年雅加達附近崩壩、逾100人罹難，他分析大壩圖片發現公務部門施工失當肇禍，毋懼生命威脅勇敢披露真相而享譽。他原一心想當教授，曾三度拒絕政府延請，惟後被上司以他獲公眾信任的理由說服，2010年遂任發言人。他曾受訪道：「我必須有勇氣批評政府，不是使用官僚語言，而是以我自己的風格。」

蘇托波身處一個普遍迷信的國家，卻能糅合地方智慧和傳統信仰，深入淺出地以科學理據，遏止謠言和失實報道。印尼人習慣以「Pak Topo」（托波先生）的親切綽號稱呼他。

克盡己職 病榻不忘工作

去年元旦後不久，從不吸煙的蘇托波確診罹患末期肺癌，僅餘1至3年命。恰巧去年印尼重大天災也特別多，蒼白瘦削、受病痛折磨的他卻沒退下火線，一年到晚依然為天災發放清晰資訊和定時更新、出席直播全國記者會等。像1月底蘇拉威西省發生水浸、山泥傾瀉，他從病榻上發布200字的情况更新。8月龍目島7級地震，他接受完化療才幾分鐘，即發新聞稿，並且接聽記者的電話、在社交網站發布信息。12月的巽他海峽海嘯，他更新消息至凌晨1時，早上6時便繼續工作。

去年11月，蘇托波向《衛報》表示想過放下工作，可是做不到：「我認為，我的病是命運注定的；我必須繼續工作，那是我的責任。」在5月一條Twitter貼文中，他形容自己體內的癌細胞就像近期頻繁噴發的阿貢火山的火山灰一樣擴散。

（紐約時報/衛報/獨立報/海峽時報）