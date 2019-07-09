美國女足奪世盃 球迷撐男女同酬 敢言隊長韋冰露：各方已受夠

支持男女足球員同工同酬者認為，不論是男子或女子足球同樣具相當可觀性，男女足球員亦同樣盡力作賽，理應有相同待遇。不過以世盃獎金而言，去年男足世盃總獎金達4億美元，但今屆女足世盃總獎金僅3000萬美元。

隊長拒唱國歌 以示反對種族歧視

前日女足世界盃決賽結束後，國際足協會長恩范天奴和法國總統馬克龍走到球場準備出席頒獎儀式時，在場球迷高呼「同工同酬」的口號。美國女足隊長韋冰露賽後稱，球迷、球員、贊助商等所有人都受夠了同工不同酬的問題，現在應研究如何支持全球各地的女足協會和女足項目，以及國際足協和其他人如何支持各地的女足聯賽。她在今年3月亦有聯同多名球員集體入稟控告美國足總歧視女性，要求男女球員同工同酬。

美國足總之前解釋，男女國足不同待遇是因為有不同的協議，而且男足只有參賽時才有獎金，並無固定薪資。雙方6月底開始重新磋商，暫未找出解決方案。

特朗普Twitter發文祝賀

向來勇於表達意見的韋冰露亦在決賽舉行前拒絕唱國歌，成為焦點。她木無表情地雙手放身後，作為向總統特朗普傳達反對種族歧視和不公的信息。她上月曾稱若贏得世界盃而獲邀到訪白宮，她會拒絕出席，以示對特朗普的政策和品格表達不滿，並呼籲隊員跟從。周日賽後她再度表示不期待會獲邀到白宮。特朗普曾批評她不尊重國家和白宮，但周日亦有在Twitter貼文祝賀女足國家隊奪得世界盃。

（綜合報道）