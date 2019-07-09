國際觀察：歐洲民粹主義逆轉的美麗誤會 ／文：申世明

激進左翼上台變尋常政客

齊普拉斯在任4年的轉變之大，令不少人跌眼鏡。昔日崇拜哲古華拉及毛澤東的激進學生領袖，在4年任期變得成熟老練，除了依舊不打領帶外，齊普拉斯可謂判若兩人。在跟鄰國馬其頓的國名爭議中，齊普拉斯力排眾議跟馬其頓達成協議，馬其頓改名北馬其頓，希臘則不再阻撓該國加入北約等國際組織，結束一場外人眼中無聊但在當地人卻又生死攸關的歷史糾紛，對地區未來發展作出一大貢獻，齊普拉斯亦被西方傳媒形容具政治家風範，但他也付出沉重代價，最終輸掉大選。

齊普拉斯2015年上台時被形容是「左翼民粹」，希臘當時正因為2009年破產要厲行緊縮，換取歐洲的財政援助，民眾怨聲載道，把矛頭直指歐盟。齊普拉斯聲言要撕毁金援協議、終止緊縮，甚至不惜脫歐，結果贏得民眾支持。他上台之初亦兌現承諾，任命左翼教授瓦魯法基斯當財長，負責跟歐盟及其他國際債權人談判，結果把歐盟上下都得罪。齊普拉斯還舉行公投否決歐盟金援計劃，但最後一個華麗轉身乖乖地聽命歐盟，政府繼續推行緊縮，希臘亦在去年走出金援。

學者：反映民粹主義屬循環現象

雅典經濟大學教授帕古拉托斯（George Pagoulatos）昨對BBC稱，傳統政客米佐塔基斯勝選，反映民粹主義是循環現象多於趨勢，民粹主義者一旦執政便跟主流政府一樣面對相同約束，還堅持競選時的民粹主張只會敗亡。「民粹主義」向來是難以界定的字眼，一國之「民粹主義」可否幫助理解他國的「民粹主義」值得商榷，更何况，希臘政府一早已跟建制政客主持的政府無異時，今次大選的歷史意義也不宜過於渲染。

申世明