與青年同行反緊縮 前財長組黨躋國會

抵制政府賣資產 「絕不妥協」

58歲的瓦魯法基斯選後說：「贏得的議席雖然少，但足以改變許多。希臘甫結束一章又開啟另一我恐怕更為黑暗的篇章。不管新民主黨準備怎樣，從明天起，我們開始一場絕不妥協的抗爭。」選舉前，他就聲言會「負責任地抵制」政府賤賣公共資產。

愛穿皮褸、開電單車的經濟學家瓦魯法基斯在希臘債務危機爆發後活躍評論時政，炮轟歐洲向希臘強加「財政水刑」，令希臘變成「債務殖民地」，令他聲名大噪。他2015年1月獲齊普拉斯委任做財長，常跟德國等歐盟對手乃至雅典政客針鋒相對；同年7月辭職。

MeRA25去年成立，隸屬瓦魯法基斯2016年初有份創立的泛歐洲新興政黨「歐洲民主運動2025」（DiEM25），主張重組國債、減稅、有償工作、創意企業等。

（華爾街日報/彭博社）