希臘保守派矚目回朝 中間偏右「新民主黨」成歐洲另類

爭取中間選民 強硬對付移民

據希臘99.8%點票結果，新民主黨憑39.85%得票，在300席國會中奪158席，而第二名得票31.53%的執政激進左翼聯盟（Syriza），由144席減至86席。曾為第三大政黨的法西斯主義金色黎明（Golden Dawn）出局。另一極右政黨希臘方案（Greek Solution）則贏10席。分析指出，新民主黨勝選除了因為爭取中間選民的策略奏效外，該黨在移民採強硬立場亦奪去極右「金色黎明」的票源。總理齊普拉斯解決馬其頓國名爭議的協議不受歡迎，亦有利新民主黨。

新民主黨黨魁米佐塔基斯昨隨即接任總理，開始任命閣員，新政府將今日起宣誓。米佐塔基斯承諾將落實減稅、吸納大量投資、提供更多更佳職位。他說：「我國將再傲然抬起頭來。」新政府還準備針對經濟移民，加強邊境保安，修改庇護法。

米佐塔基斯承諾明年經濟增長4％，宣布國會8月休會期由4周減至1周，並承諾不起用親戚當官，粉碎國內裙帶關係惡習——他出身可遠溯19世紀的政治世家，是1990年代前總理的兒子，其姊做過外交部長、雅典市長，現任雅典市長是他的姨甥；惟其家族亦被斥任人唯親，種下該國近年經濟危機惡果。

米佐塔基斯誓改裙帶惡習

米佐塔基斯畢業於哈佛大學、史丹福大學，通英語、法語、德語。他在倫敦做過大通銀行經濟分析家、著名管理顧問公司McKinsey的顧問。他2003年開始從政，2016年1月當選新民主黨黨魁。

希臘傳媒稱，米佐塔基斯當反對黨領袖3年餘來，溫和務實且低調，令總理齊普拉斯放下戒心。米佐塔基斯銳意革新政黨，把黨總部由富庶區遷往藍領區，並在近年的選舉所舉薦候選人年紀通常不到40歲，大幅改善當選比率。新民主黨在5月歐洲議會選舉便以近9.5個百分點壓倒執政黨，之後幾乎橫掃地方選舉，促使齊普拉斯豪賭宣布提前大選，埋下敗局。

經濟沉疴未癒 前路難行

希臘4年前陷債務危機，反建制政黨激進左翼聯盟大捷，齊普拉斯更聲言要力抗歐盟反緊縮，但最終屈服於歐盟，令支持者失望。希臘去年已結束歐盟援助，不過去年債務達3350億歐元，相當於國內生產總值180％，政府需要穩健財務重建投資者信心及打擊貪污等，但評論相信難題不少。

（綜合報道）