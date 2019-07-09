格魯吉亞主播辱普京母親刺激克宮

克宮譴責：不可接受

Rustavi-2的主持加布尼亞（Giorgi Gabunia，圖）在周日（7日）晚直播新聞節目中，以俄語稱俄羅斯總統普京是「骯髒入侵者」，又用粗鄙語言侮辱普京母親，然後說：「啊，你母親已經死了……讓她跟你爸一起受地獄火燒。」他還稱俄羅斯人做「奴隸」，叫他們離開格魯吉亞。

克里姆林宮及外交部周一斥該番言論「絕對不可接受」，認為事件反映近日的衝突全是格魯吉亞「不願意或無法抑制極端主義青年、反俄情緒的結果」。俄國有議員倡議加強經濟制裁。

格魯吉亞總理巴赫塔澤（Mamuka Bakhtadze）也批評言論挑釁，危害國家及國民安全。總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）斥言論「不愛國」。

涉事電視台一度以顧及記者安全為理由停播，電視台及其他主持道歉，但加布尼亞未有回應。

格俄關係近日緊張。格魯吉亞群眾上月抗議國會讓一名俄國議員在議長台發言，演變成警民衝突；俄國則收緊紅酒及礦泉水出口，禁止兩國間資金轉帳，普京上月亦頒布暫停兩國航班飛行禁令，周一（8日）生效，衝擊格魯吉亞旅遊業。

（法新社/BBC/衛報）