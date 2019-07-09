格魯吉亞主播辱普京母親刺激克宮

【明報專訊】格魯吉亞私營電視台一名主持人在節目中辱罵俄羅斯總統普京及其父母，惹克里姆林宮譴責，有俄國議員促加強經濟制裁，觸發兩國關係進一步緊張。格魯吉亞總理亦指其言論挑釁，可能危害國家和平。
克宮譴責：不可接受
Rustavi-2的主持加布尼亞（Giorgi Gabunia，圖）在周日（7日）晚直播新聞節目中，以俄語稱俄羅斯總統普京是「骯髒入侵者」，又用粗鄙語言侮辱普京母親，然後說：「啊，你母親已經死了……讓她跟你爸一起受地獄火燒。」他還稱俄羅斯人做「奴隸」，叫他們離開格魯吉亞。
克里姆林宮及外交部周一斥該番言論「絕對不可接受」，認為事件反映近日的衝突全是格魯吉亞「不願意或無法抑制極端主義青年、反俄情緒的結果」。俄國有議員倡議加強經濟制裁。
格魯吉亞總理巴赫塔澤（Mamuka Bakhtadze）也批評言論挑釁，危害國家及國民安全。總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）斥言論「不愛國」。
涉事電視台一度以顧及記者安全為理由停播，電視台及其他主持道歉，但加布尼亞未有回應。
格俄關係近日緊張。格魯吉亞群眾上月抗議國會讓一名俄國議員在議長台發言，演變成警民衝突；俄國則收緊紅酒及礦泉水出口，禁止兩國間資金轉帳，普京上月亦頒布暫停兩國航班飛行禁令，周一（8日）生效，衝擊格魯吉亞旅遊業。