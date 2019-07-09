外泄電文狠批特朗普 英國道歉留一手

非為電文內容向美道歉

特朗普在新澤西州回應事件，暗示英國應撤換大使：「我會說英國大使沒有好好為英國服務。」《每日電訊報》周日亦報道指有特朗普幕僚提出英國要辭退達羅克。英國脫歐派則趁機促將達羅克革職，英國脫歐黨黨魁法拉奇稱，事件反映英國需要改革公務員系統，讓更多支持脫歐及特朗普的官員任要職。

英國首相文翠珊發言人昨稱，文翠珊對達羅克有十足信心，但強調不同意其電文內容。發言人稱外泄絕不能接受。文翠珊已跟白宮聯絡表明外泄不能接受，對事件表示遺憾。外相侯俊偉表示不同意內容，指英國不僅認為特朗普及政府運作非常有效率，亦視美國為英方最好的朋友，但強調外交官員能夠坦率表達看法很重要。英國外交部稱英國民眾會期望駐外大使能夠為大臣坦率、誠實地評估被派駐國家的政治環境，他們觀點不一定代表大臣以至政府的看法。

英國政府將追查泄密元兇，侯俊偉稱泄密者將要面臨嚴重後果，不過《每日電訊報》稱有關電文曾有多達100名外交部和其他部門的官員看過，要追查泄密者並不容易。

英媒：百人看過 追查泄密者不易

正訪問美國的霍理林為達羅克辯護，稱對方在美國受到十分尊重，亦沒有問題，問題出於泄密者的道德操守。他稱惡意泄密是不專業、不道德和不愛國的行為，可影響兩國關係及更廣泛的國家安全利益。霍理林將會跟伊萬卡會面，他表示會就公務員和政治官員的行為，未能達到英美政府期望的水平而向她道歉。

（法新社/路透社/衛報）