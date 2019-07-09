美民主黨總統初選打房屋牌

全美逾50萬無家可歸者

美國房屋及城市發展部（HUD）調查指出，去年全國有超過50萬人無家可歸，近1100萬個家庭需以逾五成收入支付房租，被迫減省飲食與健康等需要的開支，無法居於理想校區或工作機會較多地區的民眾亦達數以百萬計，房屋供應短缺被視為主因。哈佛房屋研究聯合中心估計，美國需要每年額外興建25萬個房屋單位始足以應付人口增長。

多名民主黨總統參選人分別提出不同的房屋政策紓困。其中新澤西州參議員布克（Cory Booker）、前HUD部長卡斯特羅（Julian Castro）及麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）均建議聯邦向地方政府施壓，加緊市值房屋發展。其中布克及卡斯特羅認為聯邦應要求地方政府改革土地用途管制、放寬建屋限制後才能獲得基建資金，以確保地方政府為人口增長制訂合理規劃。沃倫則提出向推動土地用途管制改革的地方政府提供100億美元（約780億港元）的資金補助，令較多高收入、低密度房屋的社區有誘因改變。

冒險得罪選民金主 促增房源

各參選人亦提出加強房屋補助計劃。加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）提出向收入逾三成用於租屋的人士提供稅務減免，估計成本約為每年930億美元（約7250億港元）。卡斯特羅則建議向任何收入少於本地入息中位數50%的家庭提供房屋資助券，又向任何入息介乎中位數50%至100%、且租金開支超過收入30%的家庭提供稅務減免。另外，沃倫、布克等4名參選人亦建議推動鼓勵自購物業政策，助減輕租賃市場緊張。

《紐約時報》評論稱，對增加房屋供應最感抗拒的州份大多是民主黨的陣地，而反對計劃的富裕一群則是民主黨陣營的重要資金來源，各參選冒險得罪支持者，仍提出有關建議，值得讚揚。

（綜合報道）