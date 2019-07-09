美民主黨總統初選打房屋牌

【明報專訊】住屋難以負擔已成為多國政府的頭痛問題，美國亦不例外。民主黨總統參選人紛紛把資助低收入租戶及鼓勵興建可負擔房屋列入政綱。
全美逾50萬無家可歸者
美國房屋及城市發展部（HUD）調查指出，去年全國有超過50萬人無家可歸，近1100萬個家庭需以逾五成收入支付房租，被迫減省飲食與健康等需要的開支，無法居於理想校區或工作機會較多地區的民眾亦達數以百萬計，房屋供應短缺被視為主因。哈佛房屋研究聯合中心估計，美國需要每年額外興建25萬個房屋單位始足以應付人口增長。
多名民主黨總統參選人分別提出不同的房屋政策紓困。其中新澤西州參議員布克（Cory Booker）、前HUD部長卡斯特羅（Julian Castro）及麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）均建議聯邦向地方政府施壓，加緊市值房屋發展。其中布克及卡斯特羅認為聯邦應要求地方政府改革土地用途管制、放寬建屋限制後才能獲得基建資金，以確保地方政府為人口增長制訂合理規劃。沃倫則提出向推動土地用途管制改革的地方政府提供100億美元（約780億港元）的資金補助，令較多高收入、低密度房屋的社區有誘因改變。
冒險得罪選民金主 促增房源
各參選人亦提出加強房屋補助計劃。加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）提出向收入逾三成用於租屋的人士提供稅務減免，估計成本約為每年930億美元（約7250億港元）。卡斯特羅則建議向任何收入少於本地入息中位數50%的家庭提供房屋資助券，又向任何入息介乎中位數50%至100%、且租金開支超過收入30%的家庭提供稅務減免。另外，沃倫、布克等4名參選人亦建議推動鼓勵自購物業政策，助減輕租賃市場緊張。
《紐約時報》評論稱，對增加房屋供應最感抗拒的州份大多是民主黨的陣地，而反對計劃的富裕一群則是民主黨陣營的重要資金來源，各參選冒險得罪支持者，仍提出有關建議，值得讚揚。