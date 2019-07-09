政府出招乏成效 溫哥華多倫多住屋危機 四成物業非自住

多倫多住宅租金三年升三成

加拿大統計局最新公布的數字顯示，多倫多有39.7%住宅不是正由租客租住，就是空置或屬於業主的第二物業。加拿大西門菲沙大學（Simon Fraser University）城市計劃總監甄瑞謙（Andy Yan）表示，這顯示物業愈來愈被視為投資品，而非用品。他指出，現時物業價格已與收入脫鈎，即在樓市而言，有資金在手的投資者相比起一般加拿大人在買樓上擁有明顯優勢，「這不再是供求問題了」。

至於港人熱門移民地溫哥華，當地只有12%家庭有能力擁有物業，而近半物業都是落在投資者手中。當地政府近年致力打擊樓價高企問題，包括在部分城市徵收空置稅和阻止外國人購買房產等。多倫多過去40年只建有小量專門出租的住宅單位，普遍依賴二手市場提供租住單位，但隨着住宅愈來愈多落入投資者手中，物業價格連同租金都持續上揚。數據顯示，多倫多住宅平均租金在2016至2018年間上升了三成。

可負擔住所比例 兩市屬加拿大最低

加拿大皇家銀行（RBC）上月發表報告，指受惠於樓價回順和居民收入上升，加拿大全國的住所今年首季的可負擔比例連續第二季上升，但大城市的可負擔住所比例仍然偏低，其中溫哥華只有12%家庭的收入足以負擔該地區樓價，全國最低，多倫多則為20%，位列尾二。全國平均計，加拿大人花費51.4%收入在住屋上，而溫哥華和多倫多則分別要花82%和66%在住屋上。

卑斯大學教授克肖（Paul Kershaw）最近發表研究， 指在1970年代要在溫哥華及多倫多買樓，平均只需儲6年便夠支付兩成首期；但今天25歲至34歲人士在溫哥華買樓，儲首期要30年；多倫多則要21年；高於加拿大全國平均13年。克肖稱，若要加拿大住屋變得可負擔，一是要提高收入或樓市崩潰。

政府推免息首置貸款 未治本

加拿大政府上月公布協助首置人士計劃細節，政府借出免息貸款支付部分首期，減輕供樓負擔。不過有輿論認為，計劃並未治本。《環球郵報》便認為，政府要以大膽思維針對不健康樓市對症下藥。該報稱，住屋問題涉及不同因素，如一些大城市嚴格土地使用限制都限制住屋供應。

（衛報/環球郵報）