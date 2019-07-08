8天兩宗 難民船強泊意港口

內長：勿把意國當歐洲垃圾場

載有41名難民的救援船「Alex」掛有意大利旗，前日由意國海軍和海上巡邏船護送到蘭佩杜薩港，同日稍後當局宣布扣留救援船，及以涉嫌協助非法入境扣查船長，船上難民周日登岸。救援船所屬人道組織「Mediterranea」發言人表示，由於船上的衛生情况，他們迫於無奈只能前往最近港口。

今次是8天內第2宗救援船強行停靠蘭佩杜薩港，上月28日「海洋-監察3」救援船泊岸，德國籍女船長被捕，但日前西西里法院的法官下令釋放她。

意大利近年面臨難民湧入，繼去年禁止救援船泊岸後，上月再推新措施，救援船未經許可泊岸面臨罰款5萬歐元（約43萬港元）。薩爾維尼在「Alex」泊岸後表示考慮把罰款增至100萬歐元。雖然意國做法受到國際社會非議，但意國《晚郵報》上周六公布民調顯示，有59%受訪者認同薩爾維尼禁止救援船泊岸做法。

（BBC/路透社）