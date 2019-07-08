英大使密電批特朗普笨拙無能

《每日郵報》引述的外交電文涵蓋特朗普的外交政策以至其明年爭取連任的計劃。其中一份標註為2017年6月22日的機密信函，達羅克向如今成為內閣秘書的塞德韋爾，用上非常辛辣的字眼批評特朗普，形容「身為地球最高職位的擁有者，特朗普總統流露出不可靠」，又指特朗普政府由上台首日起即在白宮內部惡鬥和混亂之中打滾，尤其是有關俄羅斯的醜聞。儘管特朗普堅稱那是「假新聞」，但達羅克私下建議倫敦相信報道大部分是真實的，甚至暗示特朗普會以「羞辱和墮落」的方式收場。

頑強「如未來戰士」 囑唐寧街勿低估

達羅克也提醒唐寧街不宜低估特朗普，指他多年來一直在醜聞中生存下來，比喻他有如電影《未來戰士》中阿諾舒華辛力加飾演的主角，無法被完全摧毁，甚至浴火重生。

達羅克在今年6月22日的電文中質疑特朗普上月聲稱最後時刻放棄空襲報復伊朗擊落美軍無人機的說法。他又在一篇電文稱，特朗普自認尚有「可靠之路」連任。

英國外交部回應稱，駐外大使提供的建議獲保密很重要，強調在華府的團隊跟白宮保持有力關係。白宮拒絕回應。

（每日郵報/CNN）