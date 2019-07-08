向歐洲加強施壓挽救核協議 伊朗增鈾濃度 每60天行動升級

伊朗政府發言人拉比耶昨日在記者會上稱，伊朗將開始重新提煉濃度高於3.67%的濃縮鈾，超出2015年伊朗核協議規定上限，並指目標是將濃度提升至5%，即營運布什爾（Bushehr）核電站所需的水平。伊朗副外長兼核協議跟進委員會主管阿拉基奇則稱，德黑蘭此後會每60日減少遵守伊朗核協議程度，但會給予外交有足夠時間，強調做法並非違反協議，指摘歐洲政府未能履行協議承諾。

紐時：倘至20% 數月可製核武鈾

濃縮鈾濃度要提煉至90%才可以製作核武，伊朗過去從未達至該水平；2015年核協議達成前，伊朗最高的濃縮鈾濃度最高只是20%。但《紐約時報》稱，伊朗今次突破濃縮鈾水平上限，只要伊朗回到20%水平，伊朗只需數月便可生產核武級的濃縮鈾。不過，伊朗昨稱目前不會將濃縮鈾濃度提升至20%，「我們目前不需要為德黑蘭反應堆提供濃縮鈾」。

愛麗榭宮發表聲明，稱法國總統馬克龍已跟伊朗總統魯哈尼通電話，告知自己對削弱核協議的風險及其後果「強烈關注」。聲明指馬克龍將尋求本月15日或之前重啟有全部參與方加入的談判，目標是達至「必要的紓緩局勢緊張」。路透社昨日引述愛麗榭宮內部消息，指馬克龍認為暫時不會啟動協議中的爭端調解機制，即暫不會對伊朗重新實施聯合國的制裁。

伊朗一周前首次披露拒絕履行核協議的部分要求，宣布重新開始儲存低濃度濃縮鈾，超出協議規定的300公斤上限。

指英法德未盡力阻美制裁

美國提出對伊朗的強硬制裁，令大部分歐洲企業卻步，儘管歐盟曾提出措施試圖協助企業繞過制裁，但少有歐企敢冒險。《衛報》報道，伊朗曾向歐洲簽字國施壓，要求阻止美國制裁的「經濟戰」手段，英、法、德連月試圖安撫，但德黑蘭嫌歐洲未盡全力。

伊朗亦進一步釋出類似信號。外長扎里夫在Twitter表示，伊朗採取的所有減少履行核協議措施都是「可逆轉」，條件是歐洲簽署國履行其協議責任，又批評美國「經濟恐怖主義」。

伊朗宿敵以色列呼籲歐洲加入制裁伊朗的行列。國際原子能機構昨日稱，其檢察人員會驗證伊朗的說法。

（衛報/CNN/BBC/路透社）