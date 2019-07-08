希臘改選 中右派跑出

齊普拉斯的支持者認為，經歷多年緊縮後，這名年僅44歲的總理帶領國家走出金融危機，經濟表現亦大有起色，但批評者質疑，他任內對企業界來說是災難，摧殘中產和損害法治。萬計滯留希臘的難民亦是今屆大選議題之一。

齊普拉斯就多年來的馬其頓國名爭議跟斯科普里政府達成協議，馬其頓改國名為「北馬其頓」，但惹來執政拍檔不滿，今年1月宣布退出執政聯盟，齊普拉斯隨即舉行對政府的信任投票，在國會險勝過關。不過激左盟在5月的地方選舉和歐洲議會選舉表現差劣後，齊普拉斯隨即提前大選。

「挫中產損法治」 齊普拉斯勢下台

激左盟如無意外將成為最大反對黨。被指是新納粹的極右政黨「金色黎明」非但原先的第三大黨地位可能不保，甚至有可能連3%的議席分配門檻也達不到。

（紐約時報/BBC）