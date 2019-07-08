Bossa Nova之父吉爾貝托辭世

【明報專訊】Bossa Nova音樂之父、著名巴西音樂人吉爾貝托（Joao Gilberto）上周六（6日）於里約熱內盧家中辭世，享年88歲。他1964年與美國色士風大師蓋茲（Stan Getz）的唱片Getz/Giberto銷售數百萬張，令Bossa Nova風靡全球。
森巴節奏混爵士樂 優雅清新
吉爾貝托1931年6月10日出於巴西東北部，少年學習彈結他，18歲開始當歌手，試圖建立獨特風格，但事業並不如意。他1956年遷往里約熱內盧，獲作曲家裘賓（Antonio Carlos “Tom” Jobim）欣賞，裘賓決意為他的獨特樂風找尋適合的歌詞，兩人1959年推出首張唱片Chega de Saudade，標誌着Bossa Nova的開始。這種樂風結合巴西森巴節奏及美國爵士樂的風格，優雅清新，反映1960年代巴西社會的樂觀情緒，初時深得中產及上流社會樂迷歡迎，但很快便廣泛傳播，更獲美國注意。吉爾貝托1964年跟美國色士風大師蓋茲合作推出唱片。唱片中的The Girl from Ipanema由吉爾貝托當時的妻子主唱，至今仍然是Bossa Nova時代最著名的歌曲之一。
巴西1964年發生軍事政變，一改巴西的樂觀情緒，不少著名音樂人遭軍政府囚禁或流放，吉爾貝托則留在美國直至1980年重返巴西。 重返巴西後，他開始跟新一代巴西音樂人合作。他晚年繼續出唱片，並巡迴歐美日演出。吉爾貝托是完美主義者，他演出時總要求觀眾要絕對安靜。在最後十年，吉爾貝托在里約獨居，備受精神健康問題及財政問題困擾。
女兒：執迷完美 追求創新
他的女兒、歌手貝貝爾（Bebel Gilberto）曾說：「我爸爸改變了巴西音樂。我有時會看到他為了一首演出14年的經典作尋找不同的和弦。我對他的執迷難以置信，他總是力求完美，追求更好，一個沒有人想過的版本。」
（路透社/衛報）
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