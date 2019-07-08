任職基金經理 與特朗普克林頓安德魯王子熟稔

安德魯王子捲入權貴泄慾醜聞

美國傳媒The Daily Beast引述華爾街人士稱，任職對冲基金經理的愛潑斯坦想人們認為他很富有，又自稱有300人為他工作，並有聽說指他有份管理富豪洛克菲勒家族的資金，但指實情沒有人知道。愛潑斯坦亦與政要名人私交甚篤，而他近年的性醜聞亦將其名人朋友捲入其中。愛潑斯坦在2015年初被指控性侵未成年女性，入稟提訴的女子提及被他借給富豪權貴泄慾，包括被迫與安德魯王子發生性關係，後者否認。

簽協議檢察官 現為勞工部長

當年作為控方簽署協議的聯邦檢察官，為現任美國勞工部長阿科斯塔。當時愛潑斯坦接受判囚13個月及列為性罪犯，作為同意教唆賣淫和慫恿未成年人士賣淫兩項較低的罪名。不過受害人的律師多年來嘗試入稟法院推翻認罪協議，認為條款對愛潑斯坦太寬容。

佛州西棕櫚灘聯邦地方法院法官馬拉在今年2月，就有受害人入稟挑戰該協議的案件，裁定當年協議違法，因控方當時跟被告秘密達成協議，但同時向受害人稱仍尋求刑事起訴愛潑斯坦。阿科斯塔曾為協議辯護，指協議已把愛潑斯坦監禁及列為性罪犯。司法部2月亦宣布立案調查檢察官當時處理愛潑斯坦一案期間有否專業失當，但司法部今年6月表示不會廢除協議。白宮則表示會研究阿科斯塔在達成認罪協議中的角色。

（紐約時報/The Daily Beast/BBC）