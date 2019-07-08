權貴之友 美富豪涉性侵少女被捕 昔與檢方達較輕控罪協議 今恐囚45年

招攬離家少女 年紀最輕14歲

美國傳媒報道，現年66歲的愛潑斯坦前日下午乘私人飛機，從法國巴黎飛抵新澤西州的蒂特波羅機場後隨即被捕。報道指他以涉嫌性販賣和合謀性販賣未成年少女而被捕，起訴書周一才會正式公開。不過有消息人士透露，案件涉及10多年前愛潑斯坦在佛羅里達州和紐約用錢收買未成年少女提供色情按摩服務。

《紐約時報》引述佛州調查，指愛潑斯坦在1999至2005年間付現金予數十名女生，部分人當時年僅14至15歲，為他提供裸體按摩，但最後不少涉及手淫或口交，其中一次更涉強姦。案情指部分女生是離家出走或來寄養家庭，其中一名事發時年僅15歲的少女為愛潑斯坦提供服務後，每次獲200美元（約1560港元）；她初時會穿內衣，但後來全裸，行為亦愈趨色情。愛潑斯坦亦有要求該少女帶其他女生到脫衣舞俱樂部，為他提供性服務。

4受害人挺身受訪重獲關注

《紐時》引述調查人員稱，有逾30人受害。《邁阿密先驅報》去年11月發表長篇偵查報道，追查到聲稱2001年至2006年間遭愛潑斯坦性侵的80名女性下落，並跟8人訪問，當中有4人公開身分受訪，令愛潑斯坦醜聞再成焦點。報道稱，這些受害人現在是母親、教師、護士，也有荷李活演員，不少都活在心理陰影中。現年31歲的懷爾德（Courtney Wild）當年遇到愛潑斯坦時只有14歲，她說愛潑斯坦專向生活環境較差、無家可歸的少女埋手，「他認為沒有人會聽那些女孩說話，而他是正確的」。

律師：不能用錢無限期押後公義

愛潑斯坦迫少女充當性奴的指控一直不絕，佛州曾展開調查，但檢方2007年跟愛潑斯坦達成認罪協議，他同意就性交易等兩項較輕的州控罪認罪，被判囚13個月及列為性罪犯，換取不被起訴聯邦控罪，令他避過終身監禁（見另稿）。此決定一直惹爭議，不少受害人指當年認罪協議太寬容。

愛潑斯坦被捕消息傳出後，一名受害人代表律師卡斯爾（Paul Cassell）說，他被捕證明12年前他就應在佛州被起訴，「愛潑斯坦用錢把面對公義的時間推遲逾10年，但幸運的是他不能將之無限期押後」。

（綜合報道）