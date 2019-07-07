宣揚寬恕 集中營倖存者逝世

戈爾生於羅馬尼亞，1944年與猶太裔家人被送入奧斯威辛集中營，當時與孖生姊妹只有10歲，不幸遇上迷戀利用雙胞胎進行醫學實驗、人稱「死亡天使」的納粹醫生門格勒（Josef Mengele）。戈爾在2001年時憶述，她與孖生姊妹「在一周內被帶到實驗室3次，其間被注射細菌及化學物質，並抽走很多血液」。事後她開始發高燒，門格勒則在她的牀邊「諷刺地嘲笑」，推斷她只能活過兩周，但最終她與孖生姊妹一同活下來，亦是其家族僅有的倖存者。直至1945年1月，俄羅斯士兵解放該集中營，她們被送到以色列。戈爾後來與美國人結婚並移居到印第安納州，並在當地建立了一座大屠殺博物館。

每年訪集中營 辦講座分享經歷

戈爾此後致力宣揚寬恕理念。在2015年一名奧斯威辛集中營前守衛受審期間，她身體力行，與對方握手並送上擁抱。戈爾晚年堅持每年回訪集中營，以及舉行講座分享經歷。她去年曾表示：「在我原諒納粹的一刻，我感覺到從奧斯威辛集中營及過去所有在我身上發生的悲劇中得到解脫。」

（法新社／BBC）